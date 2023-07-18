Почему от промывки двигателя машины лучше всего отказаться наотрез

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Моторное масло служит двойной цели в силовом агрегате автомобиля. Он не только смазывает движущиеся части двигателя, но и очищает его изнутри, удаляя такие отложения, как нагар, сажа и другие побочные продукты сгорания. Естественно, многие автолюбители задаются логичным вопросом: не лучше ли было бы промыть двигатель перед заменой масла? Тем более что производители смывающих средств заявляют о множестве преимуществ от этой процедуры.

Фото: cpohtt.ru

Однако неразумно спешить и заливать в двигатель вашего автомобиля какую-либо случайную смесь. Несомненно, бывают ситуации, когда необходима промывка двигателя, но если нет острой необходимости, зачем тратить деньги и время на операцию, которая, по сути, была бы не только бесполезной, но и потенциально вредной для двигателя?

Отработанное масло содержит множество вредных веществ, включая продукты окисления и мельчайшую металлическую стружку, которые могут загрязнять двигатель автомобиля. Когда эти загрязнения накапливаются в смазочном материале, он портится, резко изменяя свои свойства и оказывая пагубное воздействие на двигатель.

Такое масло, несомненно, нуждается в замене. Однако даже при замене масла значительное количество остатков остается на различных поверхностях и в полостях двигателя. Именно на удаление этих неприятных остатков направлены различные смывающие средства. Некоторые обещают выполнить это всего за пять минут, в то время как другим требуется пара дней для работы внутри двигателя. Но что происходит внутри силового агрегата, когда в него заливают промывочные средства?

Концентрированные смывки обеспечивают быстрое решение. Они содержат высокоагрессивные присадки, которые эффективно устраняют нагар и другие остатки.

Однако такая высокая эффективность сопряжена с риском засорения маслосъемника, что может привести к утечке уплотнения или закупорке масляных каналов, что в конечном итоге приведет к нехватке моторного масла. Более того, эти присадки не вымываются тщательно, оседая в двигателе и смешиваясь со свежим маслом.

Следовательно, химический состав новой смазки претерпевает значительные изменения, и последствия для двигателя непредсказуемы. Масла для промывки тоже не являются панацеей. Хотя они действительно очищают двигатель, если он сильно загрязнен, их использование становится бесполезным и обременительным на пару дней.

Наилучший подход — использовать оригинальные масла, рекомендованные производителями автомобилей, и менять их в соответствии с предписанным графиком или в зависимости от тяжести дорожных условий. Моторные масла сами по себе уже содержат ряд очищающих присадок, что делает ненужной промывку двигателя посторонними веществами, поскольку последствия смешивания неизвестных жидкостей с маслом непредсказуемы.

Однако при покупке подержанного автомобиля использование промывочных средств может быть оправданным выбором. Например, без демонтажа двигателя сложно оценить его состояние и качество смазочного материала, использовавшегося предыдущим владельцем.

Аналогичным образом, имеет смысл промыть двигатель при переходе на другую марку или тип масла. Другой сценарий был бы после ремонта двигателя, который включал бы снятие головки блока цилиндров.

Тем не менее, принимая во внимание потенциальное негативное воздействие промывочных средств, рекомендуется проконсультироваться со знающими людьми, дилерскими центрами или производителем автомобиля, прежде чем заливать что-либо в двигатель. Выбор промывочного средства должен основываться не на цене или привлекательной упаковке, а на рекомендациях экспертов и тех, кто занимается тестированием таких химикатов.

Если автомобиль обслуживается у официального дилера, лучше всего вообще отказаться от промывки двигателя. Дилерские центры используют оригинальные масла и другие расходные материалы, рекомендованные производителем автомобиля. Если владелец по-прежнему настаивает на использовании промывочного средства перед проведением технического обслуживания, дилер может отказаться от любых гарантийных обязательств, заметив это.

НИКОГДА НЕ ПРОМЫВАЙТЕ ДВИГАТЕЛЬ СВОЕГО АВТОМОБИЛЯ ИНАЧЕ ....