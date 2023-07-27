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Даниил Полоников

Для чего клеммы АКБ нужно смазывать смазкой, не проводящей электричество

2:32
Авто

Несмотря на то, что уход за аккумулятором автомобиля действительно важен для оптимальной работы, в представленной информации есть некоторые неточности и заблуждения.

Для чего клеммы АКБ нужно смазывать смазкой, не проводящей электричество
Фото: pulse.mail. ru/article/mozhno-li-zimoj-ispolzovat-v-mashine-akkumulyator-s-povyshennoj-yomkostyu-8062335187785597847-8406751249427969410/

Во-первых, нет необходимости смазывать клеммы аккумулятора. Цель смазки — уменьшить трение между движущимися частями, а клеммы аккумулятора не имеют движущихся частей, требующих смазки. Более того, нанесение смазки на клеммы может нарушить электрическое соединение и привести к плохой проводимости.

Во-вторых, очистка клемм аккумулятора действительно важна для удаления любой коррозии или отложений, которые могут препятствовать электрическому соединению. Однако не стоит полировать контактную зону наждачной бумагой. Это может повредить клеммы и привести к еще большим проблемам. Вместо этого можно использовать проволочную щетку или средство для очистки клемм аккумулятора, чтобы аккуратно очистить клеммы.

Кроме того, мнение о том, что окисленные клеммы значительно увеличивают сопротивление контактов и создают нагрузку на многочисленные компоненты, ошибочно. Хотя коррозия на клеммах может в некоторой степени увеличить сопротивление, современные клеммы аккумулятора разработаны таким образом, чтобы свести эту проблему к минимуму. Электрическая система автомобиля рассчитана на нормальное сопротивление, которое может возникнуть из-за коррозии, и оно не должно оказывать существенного влияния на работу двигателя или расход топлива.

Всегда полезно следить за состоянием аккумулятора и его соединений, особенно перед зимой, так как низкие температуры могут повлиять на работу аккумулятора. Регулярное обслуживание, такое как проверка уровня заряда аккумулятора и обеспечение правильного подключения, важно для надежного запуска двигателя в холодную погоду. Если вы заметили какие-либо проблемы с аккумулятором или электрической системой, рекомендуется обратиться к профессиональному специалисту для их проверки и обслуживания.

Подводя итог, можно сказать, что, несмотря на необходимость ухода за аккумулятором автомобиля, включая очистку клемм, смазка клемм не нужна и может нарушить электрическое соединение. Важно соблюдать надлежащие процедуры технического обслуживания и проконсультироваться с профессионалом, если у вас есть какие-либо сомнения по поводу аккумулятора или электрической системы вашего автомобиля.

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Для чего клеммы АКБ нужно смазывать смазкой, не проводящей электричество
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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