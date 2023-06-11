Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Даниил Полоников

Как понять, что давно пора заменить жидкость в гидроусилителе руля

2:46
Авто

Со временем автомобиль подвергается неизбежному процессу износа, что приводит к изменениям в его узлах и агрегатах, а также к изменению качественного состава содержащихся в нем технических жидкостей. Среди этих важнейших жидкостей, существенно влияющих на управление автомобилем, находится жидкость гидроусилителя руля, которая в процессе эксплуатации может накапливать частицы износа, что негативно сказывается на общем функционировании системы рулевого управления. Для обеспечения оптимальной работы настоятельно рекомендуется периодически заменять жидкость гидроусилителя руля после тщательной промывки и очистки системы. Однако определение пригодности жидкости в системе гидроусилителя руля представляет собой фундаментальный вопрос.

Как понять, что давно пора заменить жидкость в гидроусилителе руля
Фото: pixabay. com

Ответ на него, несмотря на кажущуюся сложность, довольно прост и понятен. Если автомобиль незнакомый, особенно если он относится к категории старых или не получал должного технического обслуживания, то замена жидкости становится однозначно необходимой. Более того, если система подвергалась ремонту и ее компоненты были заменены, необходимо заменить и жидкость. Тем не менее, целесообразно рассмотреть вопрос об очередной замене после того, как пройдет разумное количество времени после первоначального ремонта.

Такие случаи, как появление пены, потемнение или изменение консистенции жидкости в бачке гидроусилителя руля, должны послужить поводом для посещения авторитетного сервисного центра, где старую жидкость можно слить, тщательно промыть систему и залить свежую. В этом случае диагностические процедуры могут оказаться очень полезными.

Если вы обнаружите стук, гул или любые другие специфические звуки, исходящие из системы гидроусилителя руля, станет очевидно, что жидкость требует немедленной замены. Например, заметная обратная связь в рулевой колонке или чрезмерная жесткость рулевого колеса или, наоборот, чрезвычайная легкость хода служат убедительными признаками.

Чтобы минимизировать финансовое бремя ремонта, необходимо уделять максимум внимания не только чистоте и эстетике салона автомобиля, но и его техническим компонентам. Неукоснительное соблюдение рекомендованного графика технического обслуживания, своевременное проведение необходимых ремонтных работ, использование только тех жидкостей и запасных частей, которые предписаны автопроизводителем, имеют первостепенное значение. Невыполнение этих требований может привести к дальнейшим поломкам и, возможно, к серьезным авариям.

Встройте Авто по жизни в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Авто по жизни в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Зачем менять масло в ГУР, признаки, последствия, тест жидкостей.
Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент 2-го курса НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Новости
РИАМО: нарколог Шуров объяснил, можно ли почувствовать метанол в алкогольном напитке
Диетолог Сорокина назвала продукты, высасывающие здоровье из людей
В засаде на ВСУ штурмовой отряд 33-го полка уничтожил группу боевиков
Внучка певицы РФ Ларисы Долиной рассказала, что её обижали в школе
Автоэксперт Рузанов назвал гражданам РФ три способа определить наличие подушек безопасности в подержанном авто
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в небе МиГи-31 с "Кинжалами"
Народные методы борьбы с фитофторозом помидор
Работы в саду после дождя: чем занимаются опытные садоводы
Одну категорию работающих пенсионеров РФ ждёт сюрприз: индексацию уберут, а пенсии пересчитают
МК: жители Анапы пожаловались на мокрых и вонючих голых туристов
Популярное
Киноляп Гайдая в фильме "Кавказская пленница" замечают единицы

В фильме Леонида Гайдая найдены киноляпы.

Телезрители нашли киноляп в фильме Леонида Гайдая "Кавказская пленница"
ТАСС: мобилизованные сапёры ВСУ оставляют ВС РФ невзведённые мины с посланиями
ВСУ оставляют ВС РФ неактивные мины с посланиями
Привыкли к роскоши: Пресняков-младший живёт в США в мраморном особняке
Кофе и колбасу лучше заменить чаем и сыром — врач-диетолог
Командировка в Донбасс: спецоперация на Украине в лицах Дарья Асламова Гитлеровский фашизм лёг в Польше на благодатную почву Сергей Лебедев Вермишелевый хаб Европы — такое будущее ждёт Украину Андрей Николаев
Первые натовские танки Leopard захвачены
Нарколог развеял пять главных мифов об употреблении алкоголя
Три вредных продукта для сердца назвал врач-кардиолог
Три вредных продукта для сердца назвал врач-кардиолог
Последние материалы
Диетолог Сорокина назвала продукты, высасывающие здоровье из людей
В засаде на ВСУ штурмовой отряд 33-го полка уничтожил группу боевиков
Внучка певицы РФ Ларисы Долиной рассказала, что её обижали в школе
Автоэксперт Рузанов назвал гражданам РФ три способа определить наличие подушек безопасности в подержанном авто
На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в небе МиГи-31 с "Кинжалами"
Народные методы борьбы с фитофторозом помидор
Работы в саду после дождя: чем занимаются опытные садоводы
Одну категорию работающих пенсионеров РФ ждёт сюрприз: индексацию уберут, а пенсии пересчитают
Как быстро просушить залитые свечи зажигания, не выкручивая их
МК: жители Анапы пожаловались на мокрых и вонючих голых туристов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников