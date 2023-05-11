BMW 4-й серии 2021 года: невозможно пройти мимо

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Как Сирано де Бержераку, невозможно пройти мимо носа купе и кабриолета BMW 4-й серии 2021 года. Стремясь сделать более смелое и даже спорное дизайнерское заявление, BMW расширила свою фирменную решетку радиатора до такой степени, какой не было с начала 1950-х годов, когда высокие радиаторные решетки все еще встречались практически на всех автомобилях на Земле.

Фото: www.benzclub. ru/

В 2021 году такого точно не будет, и, судя по шуму, поднятому поклонниками BMW и автолюбителями в целом (плюс наши собственные реакции на эту штуку), она не стала популярной. Честно говоря, это трудно пережить. Через два-три года мы вполне можем увидеть скорый рестайл.

Однако давайте оставим этот "нос" в стороне и посмотрим, достаточно ли у нового роскошного спортивного купе и кабриолета других талантов и общего пафоса, чтобы преодолеть его лицо.

Каковы интерьер и автомобильные технологии 4 Series?

Дизайн интерьера и автомобильные технологии 4 Series идентичны 3 Series, поэтому простите нас, если многое из того, что вы сейчас прочтете, будет заимствовано из нашего обзора 3 Series. Как и у четырехдверного собрата, интерьер новой 4 Series жертвует некоторой эргономической функциональностью в пользу более привлекательного дизайна с более богатыми материалами.

В стандартную комплектацию 4-й серии входит новейший технический интерфейс BMW iDrive 7.0. Нам он в целом нравится, особенно бесчисленное множество способов выполнения одних и тех же задач — ручки, кнопки, сенсорный экран, голосовое управление. В общем, он позволяет управлять автомобилем так, как вам удобно.

Насколько велика 4-я серия?

Это самое большое поколение 3-4 Series в истории, оно выросло до размеров, которые 20 лет назад были бы такими же, как у 5 Series. Хотя это не самая лучшая новость, когда речь идет о легком, спортивном купе, это улучшает повседневную функциональность 4 Series.

Заднее сиденье удивительно просторно для купе, и еще более удивительно просторно для кабриолета. Для людей среднего роста и там, и там есть приличное пространство для ног, хотя уменьшенное пространство для головы в купе сделает его тесным для тех, кто выше 6 футов. В результате оба варианта кузова гораздо практичнее своих конкурентов (даже в BMW 8 Series на заднем сиденье не так просторно). Посадка на заднее сиденье становится еще более удобной благодаря механизму с электроприводом, который, хотя и медленно, запоминает место, где в последний раз было установлено переднее сиденье.

Каковы характеристики экономичности и производительности 4 Series?

4 Series предлагается в версиях 430i и M440i. Различия между ними в основном сводятся к двигателю, но есть и некоторые отличия в шасси и дизайне. Высокопроизводительный BMW M4 мы рассматриваем отдельно.

430i оснащается 2,0-литровой рядной четверкой с турбонаддувом мощностью 255 лошадиных сил и 295 фунт-фут крутящего момента. В стандартную комплектацию входит восьмиступенчатый автомат — механическая коробка передач не предлагается ни на одной модели 4 Series, кроме M4. Это нас огорчает. По крайней мере, задний привод является стандартным, но вы можете добавить полный привод к купе, выбрав 430i xDrive. Оценка BMW 0-60 миль/ч составляет 5,5 секунды для 430i Coupe и 5,3 с xDrive. Для кабриолета — 5,9 секунды.

M440i Coupe доступен только с приводом xDrive, а кабриолет — только с задним приводом. Странно. В любом случае, двигатель — это 3,0-литровая турбированная рядная шестерка мощностью 382 л. с. и 369 фунт-фут крутящего момента. Использование всех четырех колес, по крайней мере, способствует безупречному старту, так как время разгона 0-100 составляет 4,3 секунды для купе. Кабриолет M440i разгоняется за 5 секунд.

Какова 4-я серия в управлении?

Это сложный вопрос. В 2021 году 4 Series исправила ситуацию после своего довольно динамически разочаровывающего предшественника. Новая модель стала более острой и вовлекающей, с отзывчивыми силовыми агрегатами. Рулевое управление также стало лучше, чем раньше, передавая больше информации рукам водителя и получая большее — пока еще не вызывающее сомнений — усилие. Тем не менее оно все еще онемевшее и искусственное по ощущениям, и, конечно, не представляет собой эталонный статус, которым обладали прошлые BMW 3 серии. В целом, 4-й серии просто не хватает остроты, если рассматривать ее как спортивное купе/кабриолет.

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