Итак, в 2023 году появится Mazda CX-50. Но по-прежнему существует CX-5. И это оба компактных внедорожника с одинаковыми двигателями и разницей всего в 1000 долларов. Хорошо. Так что же получается с этим нулем в названии?
Хотя оба автомобиля технически относятся к сегменту компактных внедорожников, CX-5 — это маленький внедорожник, а CX-50 — одно из самых больших предложений. По крайней мере, внешне, CX-50 на 6,7 дюйма длиннее и на 3,1 дюйма шире своего собрата, а также на дюйм выше от земли.
В то же время, CX-50 — это такой же увлекательный, ориентированный на водителя автомобиль, как CX-5 и все остальные Mazda. Он также не менее роскошен, может похвастаться высоким качеством материалов и со вкусом выполненной минималистской эстетикой дизайна с несколькими дополнительными углами здесь и там, чтобы соответствовать немного более грубому характеру CX-50.
Недостатки? Информационно-развлекательная система с ручкой и дисплеем придется по вкусу не всем, даже если Apple CarPlay и Android Auto можно управлять с помощью прикосновений, а технологические предложения в целом не такие мощные, как у некоторых конкурентов. Mazda также не предлагает гибридную версию.
В целом, мы считаем Mazda CX-50 более привлекательной, чем CX-5, которая уже была одним из наших лучших компактных внедорожников. Оказывается, 50 действительно больше, чем 5.
CX-50 — это полностью новая модель 2023 года. Более суровая версия Meridian Edition будет добавлена в середине модельного года. Mazda также повысила цены на 800 долларов в начале августа, что отражено в нашем разделе цен ниже.
Дизайн интерьера соответствует остальным моделям Mazda, но блочные, вертикальные вентиляционные отверстия придают немного более мускулистый вид, соответствующий экстерьеру.
Качество материалов также на высоте, с мягкими на ощупь поверхностями и высококачественными переключателями. Уровни отделки Turbo получают мягкую (и убедительную) искусственную кожу на приборной панели и дверях с контрастной строчкой в виде уникального крестообразного узора. За эти деньги трудно найти более приятный салон, чем этот.
Все CX-50, кроме базовой, оснащаются 10,25-дюймовым широкоформатным дисплеем. Большинство функций, включая выбор радиостанции, телефонный звонок по Bluetooth или управление навигационной системой, выполняются с помощью ручки управления и вспомогательных кнопок меню на центральной консоли.
В целом это работает хорошо и помогает не отвлекаться от дороги. Однако стандартные возможности подключения Apple CarPlay и Android Auto могут стать настоящей головной болью при управлении системой с ручкой и дисплеем, поэтому Mazda теперь позволяет управлять ими с помощью сенсорного экрана. Но только для Apple/Android, больше ничего. Это достойный компромисс, но мы признаем, что он подойдет не всем, к тому же до сенсорного экрана довольно далеко.
Еще один потенциальный технологический недостаток — это датчики. Хотя центральный манометр представляет собой экран, который может менять свой дизайн и предоставлять информацию, он по своей природе маленький и расположен по бокам от аналоговых датчиков.
CX-50 — один из самых больших компактных внедорожников снаружи, но только среднего размера внутри. Виной тому удлиненная передняя часть и общие пропорции, призванные сделать маленький внедорожник более визуально привлекательным. В сегменте обычных компактных внедорожников нет ничего сопоставимого, но Genesis GV70 приближается к нему в сфере роскоши. Chevy Blazer тоже не слишком далеко.
В конце концов, CX-50 предлагает достаточно пространства для ног — его все равно больше, чем, например, в Toyota RAV4. Объем грузового пространства лишь немного лучше, чем у CX-5 — 31,4 кубических фута, который может разместить столько вещей в своем грузовом отсеке, но этот показатель все равно делает его значительно менее умелым в перевозке вещей, чем RAV4, Honda CR-V, Hyundai Tucson и, в общем, большинство компактных внедорожников на данный момент.
Кроме того, несмотря на то что CX-50 предназначен для активного отдыха, он оснащен только рейлингами на крыше, а не более мощными и универсальными рейлингами на крыше, которые можно встретить на других внедорожниках для активного отдыха, таких как Kia Sportage X-Line, Toyota RAV4 Adventure и Subaru Outback.
CX-50 оснащается теми же силовыми агрегатами, что и CX-30 и CX-5, включая стандартную шестиступенчатую автоматическую коробку передач и систему полного привода.
Стандартный двигатель — 2,5-литровая рядная четверка мощностью 187 л. с. и крутящим моментом 186 фунт-фут. Его расход составляет 24 мпг по городу, 30 мп по шоссе и 27 мп в сочетании. Это сопоставимо с аналогичными показателями Subaru Outback и Kia Sportage.
Опциональный двигатель — 2,5-литровая рядная четверка с турбонаддувом, развивающая 227 л. с. и 310 фунт-фут крутящего момента. Немногие компактные внедорожники вообще предлагают повышение мощности, не говоря уже о такой мускулистой. Экономия топлива падает до 23/29/25, что на самом деле немного лучше, чем у CX-5 с таким же двигателем.
К сожалению, Mazda не предлагает гибридный CX-50.
Благодаря более длинной и широкой базе CX-50 чувствует себя на дороге более солидно и уверенно, чем CX-5 и другие компактные внедорожники. Он больше похож на среднеразмерную модель, особенно с турбодвигателем, и поэтому будет более приятным для езды по шоссе. Он также демонстрирует типичное для Mazda стремление обеспечить естественное, непосредственное и просто исключительное поведение основных органов управления и общей динамики автомобиля.
Турбированный двигатель обеспечивает гораздо более мускулистое ускорение, чем обычно предлагается в компактном сегменте. Опять же, здесь CX-50 больше похож на среднеразмерный автомобиль.
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