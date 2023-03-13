2023 Chevrolet Equinox обходится остатками продукции

Chevrolet Equinox

На Земле Северное и Южное полушария синхронизируются и дважды в год испытывают примерно равное количество дневного света и темноты. Это один из видов равноденствия. Новый Chevrolet Equinox, однако, появляется гораздо реже. После шести лет на рынке и более чем 1,6 миллиона продаж нынешний Equinox показывает свой возраст. Его автоматическая трансмиссия предлагает всего шесть передач вперед. Его ведущие в сегменте силовые агрегаты — 252-сильная турбочетверка в паре с девятиступенчатой коробкой передач, а также турбодизель с расходом 43 миль в час — были сняты с производства еще до начала пандемии.

COVID задержал обновление Equinox более чем на год, а когда оно, наконец, произошло, трио остро выглядящих EV и Corvette Z06 оставили слегка рестайлинговый Equinox похожим на пустое место, пережиток 2010-х годов, продержавшийся достаточно долго, чтобы стать свидетелем появления его лихого электрического преемника. Тем не менее, даже в запущенном состоянии этот компактный внедорожник по-прежнему является вторым по популярности автомобилем Chevy, уступая только Silverado.

У дилера Chevy Equinox представляется легким выбором. По размерам он находится между миниатюрным Trax и высоким Traverse. Blazer выглядит привлекательнее, но предлагает примерно такое же внутреннее пространство, хотя стоит на 10 тысяч дороже.

Trailblazer тесноват, а его верхние комплектации стоят дорого. Equinox, однако, кажется справедливой сделкой, базовая цена которого составляет $29 595 за LS с полным приводом. Экономия топлива достойная, места много, и почти всегда есть заводская акция, даже в наше недружелюбное к покупателям время.

Однако если вы заглянете к другим дилерам в местном автоцентре, то, возможно, поймете, почему Equinox стал нашим 13-м выбором в рейтинге компактных внедорожников. В новом году мощность увеличилась на пять лошадиных сил, но 175 лошадиных сил против 3627 фунтов веса приводят к медленной, затяжной борьбе во время каждого слияния на шоссе.

Конечно, это не редкость в данном сегменте, даже для таких новых моделей, как Honda CR-V и Kia Sportage, но это подводит автомобиль, который когда-то предлагал 252 лошади. 1,5-литровая турбочетверка, по крайней мере, работает плавно и лишена неприятных, раздражающих звуков, которые были характерны для старых "четверок" GM с естественным всасыванием.

Ускорение на трассе адекватное, поскольку все 203 фунт-фута крутящего момента появляются на 2000 об/мин и держатся до 4000 об/мин. Наше время разгона до 60 миль/ч составило 8,0 секунды, что на целую секунду больше, чем у Equinox 1.5T 2018 года, и в каждом тесте на производительность модель 2023 года была значительно быстрее, несмотря на почти равный вес и одинаковый силовой агрегат. (Для справки, турбированный 2,0-литровый Equinox разгоняется до 60 за 6,6 секунды).

Мы не уверены, почему последний Equinox 1.5T имеет такое преимущество в разгоне. В обоих случаях самые быстрые заезды были с отключенным полным приводом. Дополнительное продуктивное вращение колес при старте на переднем приводе помогло нам сэкономить от 0,3 до 0,4 секунды на разгоне до 60 миль/ч. В отличие от почти всех других кроссоверов с полным приводом, Equinox не направляет автоматически крутящий момент на заднюю ось при пробуксовке передних шин.

Для активации системы AWD есть кнопка, которую водитель должен нажать, и ее легко забыть. На дороге, направленной влево для выполнения поворота, вы будете паниковать, когда передние колеса загорятся посреди перекрестка с автомобилями, надвигающимися на вас с обоих направлений. Совет: если вы не участвуете в дрэг-рейсинге на Altima 07 года, всегда включайте AWD.

Как только вы трогаетесь с места, между передаточными числами трансмиссии остаются более широкие зазоры, чем на платформе нью-йоркского метро. Переключение на высшую передачу с 50 до 70 миль/ч занимает шесть мучительных секунд. Все остальные автопроизводители, кроме Mazda, отказались от шестиступенчатых трансмиссий в кроссоверах, и мы помним, как хорошо вела себя девятиступенчатая в прошлых моделях Equinox.

Эта устаревшая трансмиссия является серьезным препятствием для шасси General Motors класса "А". Вибрации хорошо гасятся, крены кузова минимальны, а рулевое управление действительно ощущается. Торможение выше среднего для класса — 159 футов с 70 миль/ч. В 2023 году Chevy заменила вакуумный усилитель и главный цилиндр на электрогидравлическую систему, которая уменьшила вес и сложность. Мы не заметили разницы в ощущении педали.

Структура кузова и отличная податливость при езде обеспечивают живое и предсказуемое управление, даже если всесезонные шины Hankook обеспечивают лишь 0,82 г бокового сцепления. С этими прочными костями и 2,0-литровым двигателем Equinox еще несколько лет назад демонстрировал уровень Audi Q5. Сейчас, когда его звездность угасла, Equinox, возможно, готов поселиться в Лас-Вегасе.

С точки зрения внешнего вида, отделка RS с затемненной решеткой радиатора, колесами и эмблемами в виде галстука-бабочки выглядит не хуже, хотя эта версия должна состариться лучше, чем фантастический Kia Sportage и уродливый Subaru Forester. Внутри салона материалы вполне адекватны для начальной цены Equinox ниже 30 тысяч долларов.

Опциональная кожа RS — которая на ощупь напоминает винил — включает красную отделку сидений и красную строчку на руле, подлокотнике и переключателе скоростей. При цене в $38 010, как было проверено, интерьеры других кроссоверов выглядят лучше.

В большинстве нижних секций дверей и приборной панели преобладает жесткий пластик, хотя Chevy, к счастью, отказалась от привычки использовать дешевое на ощупь зерно. Передние сиденья также избавились от своей жесткой конструкции из железных досок и стали по-настоящему комфортными. Задние пассажиры имеют достаточное пространство для ног и головы, хотя другие компактные внедорожники, такие как Nissan Rogue и CR-V, предлагают значительно больше грузового пространства при сложенных сиденьях.

Тем не менее, 64 кубических фута проглотят небольшое бюро и почти соответствуют вместимости короткобазного Silverado с крышкой-тоннелем. Опциональный 8,0-дюймовый сенсорный экран четкий и простой в использовании, с возможностью загружать приложения и загружать настройки автомобиля в облако Chevy, чтобы вы могли загрузить их в другой подключенный автомобиль GM. 360-градусные камеры позволяют получать очень четкие изображения с почти дюжиной ракурсов.

Equinox в конечном итоге получит перезагрузку, вероятно, после того, как в конце 2023 года начнется производство красивого Equinox EV. А пока, если вы хотите прокатиться на самом последнем и лучшем Equinox, вам придется посетить Китай, где RS оснащен 2,0-литровым турбомотором в паре с 48-вольтовой гибридной системой. Возможно, мы получим нечто подобное после еще одного или двух путешествий вокруг солнца.