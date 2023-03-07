2023 Hyundai Palisade превосходно подходит в качестве удобного семейного автомобиля

Подобно тому, как минивэн в свое время вытеснил универсал на обочину в качестве основного семейного транспортного средства, трехрядный внедорожник теперь оттеснил минивэн. С момента появления Hyundai Palisade в 2020 году он - наряду с механически похожим Kia Telluride - стал одним из самых популярных вариантов в сегменте благодаря сочетанию отличной цены, роскошного интерьера и множества функций, облегчающих задачу перевозки стада детей по пригородной Америке. В 2023 году Hyundai сделал подтяжку лица и оснастил свою трехрядную шхуну дополнительным оборудованием. Наша первая поездка на новом Palisade показала комфортный, динамично звучащий кроссовер, который даже может выполнить обещание скромных, редко используемых, внедорожных возможностей. Однако, в отличие от своего собрата Kia, Hyundai не добавил уровень отделки с законными внедорожными способностями, как у Telluride X-Pro 2023 года.

Знакомые механики

Как и прежде, 3,8-литровый V-6 производит 291 лошадиную силу и 262 фунт-фут крутящего момента, а восьмиступенчатая автоматическая коробка передач также перенесена на новый уровень. Palisade по-прежнему доступен с передним или полным приводом; мы попробовали полноприводную модель Calligraphy во время нашего визита в Эшвилл, а затем испытали модель XRT дома в Энн-Арборе.

Двигатель V-6 обеспечивает более чем достаточную мощность для автомобиля такого размера - Palisade никогда не чувствовал себя вялым в городском трафике, а выезд на шоссе был легким. Мы зафиксировали разгон до 60 миль/ч за 6,4 секунды, что на полсекунды быстрее, чем у модели Limited, участвовавшей в сравнительном тесте 2020 года. XRT сэкономил столько же времени на прохождении тестов 30-50 и 50-70 миль/ч и улучшил свой старт с 5 до 60 миль/ч на 0,7 секунды. Если шины Bridgestone Dueler H/P Sport AS на модели 2020 года обеспечивали 0,81 g бокового сцепления, то шины Hankook Ventus S1 на XRT увеличили этот показатель до 0,84 g.

Подъем на крутой холм иногда может поставить трансмиссию в тупик, перебирая передаточные числа в поисках нужной передачи, но в целом восьмиступенчатая коробка переключается плавно в городе. Нажатие на газ также может застать трансмиссию врасплох, хотя переключение в режим Sport обеспечивает более агрессивное переключение передач. Palisade также оснащен подрулевыми переключателями, но не стоит обманываться, думая, что они делают этот большой внедорожник увлекательным в управлении. Их неторопливые переключения не делают Palisade заметно быстрее.

Рулевое управление точное и достаточно увесистое - переключение в режим Sport добавляет тяжести, но не обратной связи. Palisade едет довольно плавно, хотя на неровном асфальте может показаться немного жестковатым, а крены кузова хорошо контролируются для такого большого автомобиля. Тормоза, хотя и лишенные ощущения, останавливают 4423-фунтовый внедорожник достаточно хорошо, сбрасывая его со скорости 70 миль/ч за 161 фут, что на 12 футов лучше, чем у модели 2020 года. Hyundai заявляет об улучшении шумоизоляции в 2023 году, но мы все равно услышали изрядное количество шума ветра, проносящегося мимо огромных боковых зеркал заднего вида на скоростях по шоссе, а наш тест на шум в салоне на скорости 70 миль в час зафиксировал те же 69 децибел. Однако большие поперечины, входящие в комплектацию XRT, которые подвешены в воздушном потоке, вероятно, усиливают шум.

Хотя обычными местами обитания Palisade являются школьная линейка и парковка Target, Hyundai, тем не менее, хотел продемонстрировать авантюрную сторону внедорожника. (Новый XRT развивает эту тему, но не включает никаких значимых обновлений оборудования). На легком бездорожье, преодолевая грязные лужи и глубокие колеи, Palisade оказался удивительно способным спутником. Он хорошо поглощал небольшие неровности, а сверхчеткие передние, задние камеры и камера "птичьего полета" помогли нам избежать столкновений с камнями и деревьями. Тем не менее, шины, ориентированные на асфальт, не справляются со сцеплением в грязи, передняя панель и нижняя воздушная заслонка ограничивают клиренс, и мы не рекомендуем выводить Palisade за пределы грунтовой двухколейной трассы.

Роскошный интерьер

Внутри Palisade так же приятен, как и раньше. Hyundai предлагает роскошный салон по вполне доступной цене, а стоимость топовой модели Calligraphy начинается от $50 835 (добавьте $1900 за полный привод).

В интерьере Calligraphy много эластичных материалов, таких как кожа наппа, которой обтянуты чрезвычайно удобные сиденья. Новинка 2023 года - водительское сиденье Ergo Motion, которое автоматически начинает массировать спину и поясницу во время длительной поездки, чтобы помочь снизить усталость. Сиденья также усиливают поддержку ребер, когда вы включаете режим Sport, что позволяет вам чувствовать себя более комфортно, когда вы едете по извилистым дорогам или просто нуждаетесь в объятиях.

В стандартную комплектацию Palisade теперь входит 12,0-дюймовый сенсорный экран, на который выводится четкая, современная графика, а обновление добавило несколько функций, которые очень важны для умиротворения толпы. Наряду с подогревом и вентиляцией сидений первых двух рядов, третий ряд получил опциональный подогрев сидений - как в новом Range Rover - а второй ряд также оснащен регулируемыми крыльями на подголовниках, чтобы не дать ногам перевернуться во время сна. Palisade стал первым Hyundai, предлагающим точку доступа Wi-Fi, обеспечивающую услуги 4G LTE от Verizon, и оснащен последней версией Hyundai Digital Key, которая позволяет владельцам использовать iPhone, Apple Watch или Samsung Galaxy для блокировки, разблокировки и запуска автомобиля вместо ключа. Четыре порта USB-C и один порт USB-A входят в стандартную комплектацию, но для того, чтобы все устройства были заряжены, предлагается беспроводная зарядная панель и порты USB на третьем ряду.

Родители также будут рады узнать, что в Palisade 2023 года добавлены боковые подушки безопасности во втором ряду, а система предотвращения столкновений при парковке присоединилась к множеству других функций помощи водителю. Также есть цифровое зеркало заднего вида (только в модели Calligraphy) для улучшения видимости, когда Palisade заполнен пассажирами или грузом, зеркала с автоматическим затемнением для уменьшения бликов и новый режим Tow на полноприводных моделях (хотя максимальная буксировочная способность остается 5000 фунтов). Учитывая, что все эти новые функции стоят около $50 000, а многие из них доступны в более дешевых комплектациях, Palisade 2023 года продолжает оставаться сильным аргументом в пользу стоимости, обеспечивая при этом достойную динамику вождения и добавляя свежесть в дизайн.