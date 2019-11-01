Парковочная война: Верховный суд дает надежду

Имеют ли автомобилисты право не оплачивать платные парковки? Как можно не платить за стоянку и избежать штрафов? Какие инициативы предпринимаются, чтобы облегчить жизнь владельцев железного коня, и о чем они должны позаботиться сами?



Как не платить на платных парковках

Об этом "Правде.Ру" рассказал почетный адвокат России, вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский.

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Автомобилисты требуют конституционных прав

— Леонид Дмитриевич, в Государственную Думу внесен законопроект по бесплатным парковкам у социально значимых объектов. Он пока просто лежит, дожидается очереди или уже рассматривается?

— Пока что он только внесен. Председатель профильного комитета его внес. В Госдуме очередь и быстро ничего не делается. В предыдущей Думе все репрессии в Кодекс тащил бывший председатель комитета по конституционному законодательству Владимир Плигин. В этой Думе его нет. И два комитета по гражданскому, уголовному и по конституционному объединили в один. Его возглавил профессор Павел Владимирович Крашенинников, бывший министр юстиции, который очень внимательно подходит к этим вопросам. И при нем так просто, как раньше, со скоростью звука, репрессивные нормы не принимаются, они теперь не проходят. И нам стало при таком председателе комитета легче дышать.

Но все равно ни одна глава ни одного кодекса не представляет собой такое лоскутное одеяло, в которое чуть не каждый день еще кусочек вшивается, как 12-я (автомобильная) глава Административного кодекса. То одно, то другое. И все законопроекты были — только усилить ответственность. Нигде даже не сказано про гуманный подход.

— Куда идут деньги, которые собираются с парковок? И почему ее стоимость постоянно повышается? В Москве, например, в прошлом году сразу в два раза повысили. Парковка в центре стоит уже 380 рублей в час.

— Да. Еще и время за просрочку оплаты сократили с 15 до пяти минут.

— Почему так резко растет стоимость парковки — сразу в два раза?

— Я считаю, что у них две задачи стоят: первая — нажиться, а вторая — выжить автомобилиста из города, чтобы он, понимая эти баснословные суммы, просто не ездил по городу. Но мы уже выиграли ни много, ни мало Верховный суд.

— По какому делу?

— По целой группе дел. В частности Верховный суд сказал, что пока машина движется, она есть категория административного права. Нельзя пьяным садиться за руль. Нельзя ездить без номеров. Нельзя ездить с заляпанными грязью номерами. А вот как только машина остановилась, она превращается в категорию гражданского права собственника.

Можно пьянствовать в ней, целоваться, петь песни и т. д. Также номера можно снимать, закрывать тряпками, табличками и т. д. Поэтому подученные нами автомобилисты в рамках закона снимают номера или закрывают их чем-то, и уже ничего им за это не сделаешь. Припарковался, вышел и снял номера. Вот и все.

— А его в это время уже сфотографировали.

— Нет. Мы же говорим, что пять минут есть. Значит, быстро сделал и никто ничего не предъявит. Другое дело, что там есть хлопчики в каких-то непонятных формах...

— Да, там много их ходит.

— Они пытаются что-то сделать. Но это уже криминал. Моя машина, моя собственность, руки убери. Как правило, если хозяин остался, они не трогают. А если ты закрыл тряпкой и ушел, они приподнимут, снимут и опять навесят.

Поэтому мой совет делать, как учил Семен Михайлович Буденный. Он ведь всегда говорил, что на каждые четыре лошади один всадник должен остаться и караулить. Просто одних их оставить нельзя. Хлопчики тоже пошли покупаться или поесть, солдата надо кормить. Но один всадник на четверых лошадок дежурит. Так же и здесь: нужно кого-то оставлять.

— Еще часто бывает так, что нет ни знаков, ни разметки у этих платных парковок. Или они где-то там не с той стороны, с которой ты подъезжаешь, где-то есть, но не там, где надо. Когда подъезжаешь, тебя фотографируют, и тут же звенит смска, что ты получил штраф. Есть ли в этом случае какая-то возможность оспорить этот штраф?

— Очень тяжелая возможность. Очень. Но мы выиграли еще один Верховный суд, который сказал, что все доказательства одинаковые. Конечно, это азбука юридической науки, что в каком-то деле пуля, которую взяли на экспертизу, сильнее, чем показания свидетеля, или фотография сильнее, чем пуля. Нельзя. Все имеют одинаковую силу. То есть, если вы представите какие-то доказательства, что не видели, там ничего запрещающего не было, то есть шанс выиграть это дело.

Но понимаете, во что жизнь превращается?… Машина нужна для того, чтобы быстрее перемещаться, чтобы улучшить нашу жизнь, а мы иногда больше ходим по судам.

Поэтому я думаю, что с платными парковками будет вестись война и очень серьезная: и люди будут не платить, и вешать другие знаки будут, и т. д. Вы посмотрите только, какая это стала просто теневая империя. Поэтому люди тоже отвечают своими средствами: вешают поддельные знаки, стали изобретаться барабаны.

— Это что такое?

— Барабан. Значит, мы выезжаем с вами из своего дома. Нажали кнопку, провернулся барабан — другие номера. Проехали две-три улицы, нажал кнопку — барабан провернулся.

— Это законно разве?…

— Незаконно, конечно. Но на войне как на войне…

Дальше. Я разговаривал с человеком одним. Он работает в авиационном институте, который занят изготовлением специальных покрытий. Он даже не может мне сказать, что это — лак или алюминий для самолетов-невидимок системы "Стелс", которую вражеский радар не берет. Он говорит, если мы уже достаточно гигантскую площадь можем сделать невидимой, а теперь уже идем дальше, мы хотим, чтобы подводную лодку не видел вражеский радар. Мы ее закрываем чем-то. Говорит: "Так давай тебе изобретем какой-то баллончик. Ты будешь брызгать номер". И тогда получается, что обычным взглядом все вроде бы видно, а для фоторадара это уже не видно.

Или можно сделать что-то, чтобы свет отталкивало. Он говорит, на уровне ракет делается, что ракеты даже отталкивают перехватчики. Вот уже до чего дошло! Люди уже даже на очень высоком и технологичном уровне взбеленились против этих незаконных платных парковок и штрафов.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев