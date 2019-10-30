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Автор Редакция рубрики "Авто"

Автомобилисты требуют конституционных прав

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Имеют ли автомобилисты право не оплачивать установленные властями платные парковки? Как противостоять сносу гаражей, произволу в установлении высоких дорожных штрафов, платным дорогам и другому беспределу?

Практические советы дал в интервью "Правде.Ру" почетный адвокат России, вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский.

Эксперт также рассказал о том, что будет с ОСАГО, какие инициативы готовятся на федеральном и региональном уровне по смягчению репрессивных мер против автомобилистов.

— Леонид Дмитриевич, сейчас автомобилистов в нашей стране уже очень много и становится все больше. Расскажите, пожалуйста, какие жалобы от водителей поступают в адрес вашего движения?

— К сожалению, долгие годы от водителей и собственников транспортных средств поступают удивительно похожие жалобы. Первая группа — незаконно, без суда сносят гаражи. Это отдельная тема: земля и гаражи — что там мое, твое, общее и т. д.

Второе — "платные парковки нарушают Конституцию, мы не хотим платить и имеем право не платить, надо ликвидировать платные парковки". "Штраф за неуплату денег на платной парковке — это нарушение Конституции, это дело не административное, а гражданское потому-то и потому-то…"

Далее. "Платные дороги тоже нарушают Конституцию". "Грабительское ОСАГО нарушает Конституцию, не хотим платить за того парня, за другого и пятого-десятого. Поэтому мы говорим "нет" всем этим ОСАГам".

Все так же продолжается произвол гаишников: "он что хочет, то и пишет". Судьи необъективно судят и при прочих равных склоняются в пользу инспектора.

И, наконец, "что вы там в Государственной Думе спите? Давайте уберем репрессии из нового кодекса".

— Что за новый кодекс?

— Об административных правонарушениях. Он и сейчас есть. Просто нужно его изменить, нужен новый.

Вот основные проблемы, с которыми сталкиваются автомобилисты вообще везде, а в крупных городах особенно.

— "Левада-центр" недавно проводил опрос. И главной проблемой москвичи назвали парковки и дорожные штрафы — 24 процента опрошенных в Москве сказали об этом.

— Правильно. Недавно прошли выборы в Мосгордуму. И независимо от того, кандидат в депутаты был мужчина или женщина, помоложе или постарше, инженер или филолог, коммунист или яблочник, независимо от различных социально-демографических характеристик, программ, заявлений и требований, наказы избирателей у всех были все похожи. Первое — "нет" платным парковкам. Второе — "нет" точечной застройке в наших дворах. Третье (мост между первым и вторым) — "нет" сносу гаражей. И т. д.

— Давайте возьмем тему платных парковок. Вообще почему все время увеличивается, причем сразу в два раза, эта плата?

— У нас есть группа, будем так говорить, экспертов, теоретиков. Ее идеологом является один представитель Высшей школы экономики. Их концепция: "А вот в Сингапуре, а вот в Лондоне, а вот там-то и там-то — так-то и так-то. Выехать в город вообще и в его центр, в частности, должно быть дорого. И эти деньги должны отбивать у вас всякую охоту туда выезжать. И так мы будем бороться с пробками".

— Аргумент у них такой, что Москва — такая узенькая, вся такая маленькая, поэтому не предусмотрены там парковки. Это действительно так? Другими способами нельзя бороться?

— Нет, минуточку. Там немного по-другому выходит: "Для того, чтобы вы не выезжали в город, мы вас задушим платными парковками, гигантским штрафом за нарушение правил парковки, эвакуаторами".

Кстати, к платным парковкам тесно примыкает тема эвакуаторов. Был тротуар вот такой, а улица — вот такая. А теперь тротуар больше улицы, чтобы мучались мы, мучались, не могли проехать.

У нас долгие годы существует такой подход среди специалистов по конституционному праву — читай статью 19-ю Конституции: "Все граждане нашей страны равны перед законом независимо от социального, материального положения, рода занятий, отношения к религии" и т. д. Но на первом месте — "все равны независимо от социального и материального положения".

А что же на самом деле у нас получается? Плати за платную дорогу, плати за платную парковку и далее по всему списку. Нам же не говорят, что "мы вам запрещаем стоять". Говорят: "плати и пользуйся". Но в реальности получается, что инженеры, учителя, врачи, тем более пенсионеры себе это позволить не могут.

В связи с этим председатель Комитета по труду и социальной политике и делам ветеранов Государственной Думы Ярослав Евгеньевич Нилов и его коллеги недавно внесли законопроект. Он призван разрешить эти вопиющие проблемы. Там должны быть узаконены бесплатные парковки у социально значимых объектов: больница, поликлиника, собес, школа, институт и т. д. Это очень важный и социально значимый законопроект.

Продолжение следует…

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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