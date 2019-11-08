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Автор Редакция рубрики "Авто"

Ударим шлагбаумом по передвижению и правам человека

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Надо ли бороться с установкой шлагбаумов? Как отстоять свою гаражную собственность? Почему ОСАГО совершенно незаконно и даже абсурдно? Что делать автомобилистам для защиты своих прав?


Как не платить на платных парковках

Об этом "Правде.Ру" рассказал почетный адвокат России, вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский.

Читайте начало интервью:

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Советы о том, как за парковку не платить

— Леонид Дмитриевич, каково ваше мнение о шлагбаумах? Они для чего-то реально нужны или только вредны? Законно ли это вообще? И как с этим бороться?

— Уже развернулась в Москве и в целом ряде крупных городов нашей страны борьба со шлагбаумами. Почему власти крупных городов поддерживают шлагбаумы? Чтобы другой, посторонний человек въехать в этот двор не мог. Стало быть, или он платит особенно в центре за платную парковку, или, зная, что дорого на платной парковке, а в окрестных дворах шлагбаумы, вообще не едет.

Поэтому со шлагбаумами ведется сейчас война. Протоколы о том, что жители дома решили установить шлагбаум, липовые. Просто от фонаря взяли и написали, допустим, что от дома 100 квартир, 72 — "за". Начинаешь проверять — ничего такого нет. Никого даже не спрашивали.

— Вы считаете, надо вести такую борьбу со шлагбаумами?

— Надо вести борьбу. Ведь и Верховный суд сказал, что ведь это не просто шлагбаум, а с людей требуют деньги за установку шлагбаума, надо канаву рыть, кабель укладывать, ставить его и обслуживать… Еще жители должны брелок покупать. Нельзя заставить платить деньги. И даже тем, кто не платил (независимо от того, есть машина или нет), брелки обязаны дать бесплатно.

Потому что, например, у бабушки-пенсионерки машины нет, но к ней внук приезжает два раза в неделю с продуктами и лекарствами. Ему обязаны дать брелок. Три внука — значит, три брелка обязаны выдать бесплатно. Не дают, значит, надо против них принимать меры. Вот я лично помог некоторым ветеранам, им хотя бы эти брелки дали бесплатно.

— Для многих сейчас встала очень большая проблема с гаражами. Ведь под реновацию будут все сносить. Например, уже предупредили, что в Измайлове гараж МГСА снесут.

— Значит, отвечаю, МГСА — это юридически ничто. А есть ГСК. Но независимо от того, космическая РСА или ГСК, статья 35 Конституции Российской Федерации гласит: снос любого имущества может происходить при соблюдении двух принципов, двух условий. Первое — решение суда. Второе — при условии предварительного и равноценного возмещения. Если это собственность, то все понятно.

Если вы никто, у вас нет собственности и это просто стоянка, то все вопросы решаются через суд. Скажет судья, что это просто дали постоять, значит, ломают и никакой компенсации. Но это суд должен решить, ваше это или нет… В зависимости от этого все остальное.

Суть такова: там, где люди стоят стеной и идут врукопашную с работягами, это не не несанкционированный митинг. На несанкционированных протестах в мегафон что объявляют? "Митинг несанкционированный, по-хорошему расходитесь". А здесь другая песня. "Это наше имущество, у вас решения суда нет, мы охраняем свое".

Здесь уже не пройдет такой номер. Поэтому там, где люди сражаются, там власти или отступают, или дают им другую территорию, или дают компенсацию. Но главное — надо сражаться. И вот здесь колоссальная роль депутатов первого уровня: райсовета, муниципального совета. И второй уровень — Мосгордума. Поэтому надо с депутатами дружить.

Это обязательно надо вместе делать. И не только с депутатами, но прежде всего — со своими соседями. Когда набралось жителей всего три бабушки, а сносить пришли 10 сотрудников милиции и 20 работяг с болгарками, понятно, что их не удержат. Поэтому должен быть забор, оповещение, как в старой армии, десятники, сотники и т. д.

— Отличные советы, Леонид Дмитриевич, вы даете, замечательные практики. Расскажите, что там с ОСАГО у нас нового?

— Во-первых, мы должны сказать, что же в нем старого. ОСАГО, по моему убеждению, вообще антиконституционный закон. Поясню, почему. Важнейший принцип Конституции — презумпция невиновности. Мы все живем, работаем как честные и порядочные, пока не доказано обратное. То, что Иванов — вор, Петров — агент ЦРУ, а Сидоров — нарушитель правил дорожного движения, надо доказать.

Но ОСАГО, напротив, покоится на принципах Южной Родезии — презумпции виновности. Ты обязательно в кого-то въедешь — или в машину, или в пешехода, поэтому плати заранее вперед. У нас существует такая журналистская метафора: давайте годика два-три сразу посидим в тюрьме, а то вдруг мы ударим кого-то, порежем, на машине наедем, не желая, но все равно же. А если этого будет мало, тогда досидим. Если даже пять дадут, то три-то уже отсидели, всего двушку отсидеть осталось. Значит, концептуально это антиконституционный закон.

Второе — все жалобы в прокуратуру, в Думу, в наше движение как построены? Что эти вот такие, такие-то и сякие (нецензурные слова) страховые компании под благовидным предлогом вообще не заплатили или заплатили ровно половину от того, что стоит отремонтировать. Это безобразие.

А те отвечают, что это мировая общепринятая практика. Понятно, что платить им невыгодно. Они же ведь наживаются на этом капитально. Но ведь в нашей стране сейчас 50 миллионов частных машин. Средняя российская семья — это три человека, по социологии и статистике. Значит, умножить на три — практически все население нашей страны охвачено проблемой автомобилистов. Поэтому мы сила. И свои права должны отстаивать.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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