Советы о том, как за парковку не платить

Как можно противостоять и бороться с дорожным беспределом и беззаконием законными или, по-крайней мере, доступными, но корректными методами? В регионах люди уже подают жалобы в суды и приостанавливают деятельность привластных махинаторов. Можно ли надеяться, что Мосгордума хотя бы частично встанет на защиту москвичей?



Как не платить на платных парковках

Об этом "Правде.Ру" рассказал почетный адвокат России, вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский.

Читайте начало интервью:

Автомобилисты требуют конституционных прав

Парковочная война: Верховный суд дает надежду

— Леонид Дмитриевич, на платных парковках, помимо того, что бывают непонятно как установлены знаки, у паркоматов отсутствует инструкция, да при этом одновременно не загружается приложение, потому что и интернета нет в этом месте. Поэтому совершенно не понятно, что делать.

— Бывает такое.

— Оператор тоже на звонки не отвечает. Поэтому просто-напросто нет никакой возможности оплатить парковку. А прошло пять минут — и тут же пришел штраф. И можно ссылаться на что угодно, но ничего не докажешь… — Плати штраф 5000 рублей.

— Ничего не докажешь, даже если у них ничего не работало. Поэтому ответ очень простой: две тряпки вози с собой, чтобы номера закрывать.

— Но ели никого при машине не останется, то просто снимут эту тряпку.

— Поэтому номера снимай. Сделай так. Есть специальные зажимы, магниты: вынул, поставил, ушел. Все.

— Отличный совет. В центре Воронежа тоже, конечно, были платные парковки, но теперь там можно спокойно парковаться бесплатно. Люди подали в суд, и пока суд не решит это дело, парковаться можно бесплатно. Вы не в курсе, что в Воронеже произошло?

— Нет, я не знаю про конкретную ситуацию в Воронеже. Но это азбука. Подача жалобы, заявления в суд, в прокуратуру приостанавливает песню. Поэтому надо всем и везде так действовать…

— То есть гражданское общество там и в других местах как-то начинает бороться с этим беспределом. Все-таки очень хорошо, что люди как-то пытаются с этим бороться, в том числе юридически. В Москве почему-то меньше такого делается.

— В Москве просто очень сильна эта империя. Хотя у нас существует просто азбука, что прокуратура может быть только государственной, суд — только государственный, милиция, которая теперь зовется полицией, только государственная, тюрьма пока тоже только государственная. В области автомобильной жизни это уже не так.

Здесь мы смыкаемся с гаишниками, это государственная организация. Но у нас появились параллельные структуры. Некоторые зовутся МАДИ, другие — ТМПП, АМПП, — неважно как. При этом их сотрудники носят форму, очень похожую на ГАИ. Поэтому я хочу сказать: господа, форма ни о чем не говорит.

Подходит к вам человек из МАДИ. Вроде бы дорожная инспекция. Но если это не ГАИ, не ДПС — все, до свидания. По правилам, водитель обязан остановиться и передать документы только сотруднику полиции. Раз не полиция — до свидания, все, поехал смело дальше.

Если машина что-то нарушила, в том числе и правила парковки, то на основании номера выписывается штраф и он приходит заведомо невиновному собственнику. В этом отдельное нарушение Конституции. А если мы с вами едем, и какой-то человек, похожий на гаишника в желто-зеленом жилете подымает жезл, подходит: "Ваши документы", — то мы спрашиваем: "Кто вы такой?" Если это не гаишник, то до свидания и мы с вами уезжаем.

— Почему на парковках нет льгот даже для пенсионеров и инвалидов?

— Вот это как раз должна решать вновь избранная Мосгордума.

— Вы в курсе, как она решает?

— Там идут бои. Но из 45 депутатов сейчас 25 (сейчас мы с вами корректное выражение подыщем) с большим уважением относятся к идеям правительства Москвы и всегда голосуют только "за". Поэтому переломать это нельзя, но привлечь внимание можно. Все социологи и политологи отметили, что КПРФ серьезно увеличила свое представительство в МГД.

Раньше там было четыре-пять, теперь 11 коммунистов. Плюс к этому есть несколько яблочников и несколько независимых депутатов. Вот они в совокупности дают до 20 голосов. Все равно этого мало — для принятия решений не хватает. Но я думаю, что все равно будет пристальное внимание к этой проблеме.

Теперь пойдем дальше — что мы с вами еще не отметили. Варварство. В некоторых местах висит знак "Платная парковка". А там, где кончается знак "Платная парковка", начинается новый знак "Парковка запрещена". И оттуда уже увозит эвакуатор. Мы в Государственной Думе пробили хорошую поправку, что если водитель в машине или прибежал и прыгнул в машину, пока эвакуатор не двинулся с места, то увозить нельзя. Даже когда она вот там уже болтается. И вот поэтому, когда ее только погрузили на платформу, нужно быстро взбираться туда.

— И садиться?

— И садиться в собственную машину. И тогда они обязаны сгрузить.

— Это хороший совет. А что с парковками во дворах? Во многих стоят какие-то непонятные "Газели" всевозможные, такси и т. д.

— Их обещают убрать. Опять же, это двойственный подход. Или мы говорим, что любой может остановиться беспрепятственно, или мы тогда…

— Нарушаем Конституцию?

— Да. Нарушаем и становимся на точку зрения провластных. Они скажут: штраф за эти "Газели" и прочее. А завтра скажут, что и проживающему здесь хозяину джипа тоже штраф, потому что он большой… Им нельзя давать брешь. Но все это сделать правильно сложно. Далеко не всегда все понятно, как и что надо делать. Но мы работаем над этим. Ищем и находим решения.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев