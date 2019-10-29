Самодельный "антидождь: рецепты

Итак, мы практически все узнали о том, что такое обработка автомобиля антидождем, узнали, как появилось это средство, из чего оно состоит и как работает. Осталось узнать, как не потратить большие деньги на покупку готового состава, а сделать его самому.

Читайте начало:

Антидождь для авто: для чего он нужен

Антидождь: какой купить, как правильно нанести и срок действия состава

Способы приготовления состава "антидождь".

Рецептов, как приготовить самостоятельно состав антидождь, известно достаточно много. Но вот эффективными многие из них назвать затруднительно. Многие доморощенные химики стараются полностью изменить рецептуру, в итоге получается все что угодно, но только не антидождь. По этой причине, те кто действительно ценит качество, делает этот состав по строго определенным рецептам.

Несмотря на то, что в состав антидождя входят различные компоненты, делают их по-разному. Одни предпочитают использовать обычные вещества, которые есть практически в каждом доме и на любой кухне, другие идут по более трудному пути, и покупают специализированные компоненты. Соответственно и мы рассмотрим различные способы и рецептуры.

Если пришло желание сделать подобное вещество самому, то сразу надо понять, что делать состав надо будет для обработки не только стекла, но и кузова автомобиля. И для реализации таких планов надо рассмотреть несколько способов подготовки состава антидождь.

Итак, чтобы приготовить антидождь дома, нам понадобятся следующие компоненты:

Силиконовое масло.

Парафин.

Строительный герметик.

Кондиционер для белья.

Для каждого отдельного рецепта приготовления состава есть определенная рецептура. Это не говорит о том, что для изготовления определенного состава нужно брать что-то одно из списка. Имеется ввиду, что эти компоненты входят в основной состав, но имеют различные пропорции и комбинации. Другими словами, вышеперечисленные компоненты, являются основными компонентами для приготовления качественного антидождя.

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Рецепт с парафином.

Этот рецепт хорош для начинающих. Если человек сомневается и с недоверием смотрит на подобное средство, то этот рецепт должен полностью переубедить и показать насколько хорошо действует антидождь и как он облегчает вождение в непогоду.

Для приготовления нам понадобится:

Парафин от свечи или сама парафиновая свечка массой 10 грамм.

Растворитель Уайт Спирит в количестве 100 мл.

Салфетки из микрофибры или ватные диски, которые не оставляют после себя ворса.

Далее следует натереть свечу на мелкой терке и поместить измельченный парафин в подходящую ёмкость. В эту ёмкость следует залить имеющийся растворитель. Надо сказать, что можно делать любое количество средства, главное соблюдать пропорцию парафина и растворителя, которая должна составлять одну часть парафина к десяти частям растворителя.

После того как компоненты оказались вместе, надо очень тщательно перемешать получившийся продукт. Очень важно, чтобы в итоге состав был однородной массы. Далее идёт процесс нанесения. С помощью ватных дисков или салфеток, надо аккуратно нанести средство на обрабатываемую поверхность и дать ей хорошо высохнуть. Затем следует протереть обработанную поверхность сухой, чистой тряпкой, чтобы удалить лишний парафин.

Не стоит опасаться, что в состав средства входит растворитель. Он совершенно безвреден для лакокрасочного покрытия автомобиля и не причинит ему вреда. И тем более растворитель безопасен для автомобильных стекол. С другой стороны, важно чтобы растворитель не попал на кожу рук, слизистую и в глаза, поскольку он вреден для человеческого организма. Важно отметить, что такой состав не только отлично отталкивает воду, но и прекрасно борется с налипанием на автомобиль пыли. Другими словами — это средство имеет двойное действие. Оно борется с водой и налипающей пылью.

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Рецепт из кондиционера для белья.

Следующий в нашем списке рецепт в своей основе имеет кондиционер для белья. В данном случае можно брать любой, но практика показывает, что наиболее эффективным является Ленор. Этот кондиционер достаточно качественный и насыщенный. Если использовать другие кондиционеры, то и качество получившегося состава будет немного ниже.

Для приготовления этого состава, нам понадобится:

Кондиционер для белья, один колпачок.

Три литра дистиллированной воды.

Поскольку для приготовления такого средства надо использовать большое количество воды, то надо заранее позаботится о подходящей емкости. Нужно смешать эти два компонента и залить в бачок омывателя. При этом надо позаботиться, чтобы в бачке омывателя не осталось предыдущей жидкости.

Далее надо с помощью стеклоочистителей нанести средство на лобовое стекло. Когда состав равномерно покроет поверхность стекла, его надо протереть сухой и чистой тряпкой. Это средство имеет ощутимое преимущество. Оно очень легко готовится и удобно применяется. Ингредиенты, из которых оно состоит, не стоят больших денег. Иногда при обработке именно этим составом, водители замечают появление тонкой пленки с голубым оттенком. Некоторым это немного мешает, но в темное время суток эта пленка совсем незаметна.

Основная фишка этого средства в том, что оно наиболее эффективно если щетки дворников плотно прижимаются к стеклу. Другими словами, чем лучше качество дворников, тем эффективнее будет защита от дождя. А поскольку средство находится непосредственно в бачке, то доступ к нему будет в любое время.

Чтобы существенно повысить эффективность средства, надо предварительно хорошенько вымыть стекло и протереть его сухой тряпкой. Чем чище и суше будет стекло перед первой обработкой, тем длительнее состав будет бороться с водой.

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Продолжение следует…

Фото: glavboard. ru