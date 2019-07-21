Машины, которые купили себе представители семейства Кардашян и Дженнер

Знаменитости часто покупают себе роскошные автомобили, собирая при этом неплохую коллекцию и демонстрируя тем самым свой достаток и финансовое превосходство. Предлагаем узнать, какие машины недавно себе купили представители семейства Кардашян и Дженнер.



Bentley Continental Gt Speed @ Moscow International Auto...

Хлои Кардашян, игрушечный Bentley

Кардашян являются одной из самых знаменитых семей в мире, а заодно и одной из самых богатых. Поэтому нет ничего удивительного, что Хлои подарила своей дочери ее первый автомобиль, когда той исполнилось всего 8 месяцев. Дочь Хлои, которую зовут Тру, получила детский вариант Bentley, что вызвало некоторое раздражение у поклонников семьи по всему миру. Хлои обвинили в пустой трате денег и бахвальстве своим состоянием. Ведь игрушечный Bentley стоит почти столько же, сколько настоящий полноценный автомобиль. Тем не менее машинка выглядит миленькой и даже имеет номерной знак, на котором написано имя Тру.

Кайли Дженнер, Rolls-Royce Wraith

Кайли, которую недавно причислили к гордому племени миллиардеров, имеет в своем гараже немало дорогих и роскошных машин, некоторые из которых вызывают зависть у коллекционеров. У Дженнер уже имеются LaFerrari, Range Rover, Lamborghini Aventador, Bentley. И все же недавно она наконец-то приобрела машину, которая воплощает собой роскошь. Дженнер рассказала, что ей пришлось ждать несколько месяцев льдисто-голубой Rolls-Royce. Она призналась, что чувствует себя очарованной новой машиной, и поблагодарила компанию-производителя.

Ким Кардашян, Mercedes-Benz G 550

Ким известна своим вкусом к дорогим и роскошным вещам, особенно в том, что касается автомобилей. Как и ее муж, рэпер Канье Уэст, Ким обожает дорогие автомобили и еще более дорогие их модификации. Машина, которую Канье подарил Ким, окрашена в ее любимый зеленый цвет яркого неонового оттенка. Это великолепный Mercedes-Benz G 550 4×4, также известный как G-Wagen. Нет ничего удивительного, что Ким была вне себя от восторга и тут же выложила в соцсети невероятное количество фотографий и видео.

Канье Уэст, Lamborghini Urus

Вместе у Канье Уэста и Ким Кардашян так много машин, что едва ли у них найдется достаточно времени, чтобы поездить на всех. Всего в гараже пары около 50 автомобилей, в том числе несколько невероятно богатых и редких машин. Но их никогда не может быть достаточно. И Канье купил себе еще одну, суперкар Lamborghini Urus, который сам по себе представляет собой достойную машину для мультимиллионера, а обтянутая кремовой виниловой пленкой, она приобрела характерный для суперзвезды рэпа стиль.

Фото: style.news.am

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