Советы, как не уснуть за рулём: не уходить в себя, взять компаньона и семечки

Почти каждая третья авария происходит по вине автомобилиста, который уснул за рулём. Особенно часто это происходит на загородных трассах, когда водитель вынужден ехать долгое время.

Чаще всего водители засыпают ночью, в результате чего нередко последствия таких аварий плачевны. У каждого опытного водителя есть свои рецепты и способы побороть сон. Мы же в нашей статье постараемся рассказать о тех способах, которые реально проверены на практике.

Причины засыпания за рулём

В начале надо понять, что именно влияет на то, что человек может заснуть, ведя автомобиль.

Частой причиной засыпания, является езда на автомобиле ночью, когда организм по всем природным часам должен отдыхать.

Также автомобилист может заснуть если машина движется плавно по длинному и ровному участку широкой трассы.

Водителя может клонить ко сну, если он обильно поел.

Сон может сморить водителя после длительного недосыпания или физических нагрузок перед поездкой.

Алкоголь очень часто приводит к засыпанию, причем даже если была выпита маленькая доза.

Организм может дать команду на сон, если человек болен. В этом случае ослабленный организм больше чем обычно нуждается в отдыхе. Также на состояние водителя могут оказывать влияние многие лекарственные препараты.

Это не весь список причин, по которым человек может уснуть за рулём. Есть множество других факторов. Именно для борьбы с этим явлением, мы представляем вам способы, которые помогут не уснуть на дороге.

Рекомендации, как не уснуть за рулём

Это понятно каждому, но почему-то многие этим пренебрегают. Перед дальней поездкой следует хорошо выспаться и отдохнуть.

Если дорога длинная, ровная, а езда плавная, важно не сосредотачиваться на одной точке и не уходить в себя.

Отправляясь в путь лучше разбить дорогу на временные отрезки. В конце каждого отрезка желательно останавливаться и дремать не менее пятнадцати минут. Иногда всего пятнадцать минут могут дать заряд бодрости на несколько часов.

Чтобы не заснуть, можно взять с собой семечки, сухарики или орешки. Также хорошо отгоняет сон чашка кофе из термоса или энергетики.

Если слушать музыку, она должна быть ритмичная и веселая. Медленные композиции только усугубят состояние.

Если есть такая возможность, в длительную дорогу хорошо брать компаньона. Даже если он не может сменить вас за рулём, с пассажиром можно поговорить, а это не позволит уснуть.

В салоне не должно быть душно, время от времени надо проветривать машину потоком прохладного воздуха. Это может немного взбодрить.

Если приходится очень часто ездить на дальние расстояния, имеет смысл приобрести специальные приборы, которые будут отслеживать состояние водителя. Если вдруг водитель начинает засыпать, такое устройство подаёт звуковой сигнал. Это в первую очередь взбодрит водителя, во-вторых даст знать, когда пришло время остановится.

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