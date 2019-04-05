На чём ездят звёзды Голливуда: автопарк Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон — одна из тех актрис, карьере которых завидуют начинающие молодые коллеги. Дженнифер прославилась своим участием в сериале "Друзья", который показывался на экранах на протяжении десяти сезонов. В течение этого времени Энистон стала настоящей любимицей Америки. Успех сериала и полученная за работу в нем награда "Золотой глобус" привели к тому, что Энистон стала получать предложения сняться и в полнометражных фильмах.

Личная жизнь Дженнифер также привлекала к себе внимание. Она встречалась с вокалистом группы Counting Crows Адамом Дьюрицем, затем с актером Тейтом Донованом, после — с актером Полом Раддом, а затем ее спутником стал голливудский сердцеед Брэд Питт. Они поженились в 2000 году, но развелись несколькими годами позже. Были у нее романтические отношения и с музыкантом Джоном Майером. В 2011 году на съемочной площадке фильма "Жажда странствий" она встретилась с актером Джастином Теру. В 2015 году они стали мужем и женой, но уже в 2018 развелись. Возможно, некоторым утешением для Дженнифер служит ее обширный и разнообразный гараж, в котором есть самые разнообразные автомобили, услаждающие и радующие взор.

Toyota Prius

Дженнифер не смогла избежать распространенного среди знаменитостей стремления казаться заботящейся об окружающей среде. В качестве воплощения этих убеждений выступает принадлежащая Энистон Toyota Prius. Актриса купила машину в 2007 году, и, как утверждалось, причиной того могло быть влияние ее соседа Леонардо Ди Каприо. Модель Prius 2019 года стоит 23 тысячи долларов и имеет двигатель объемом 1,8 литра мощностью 96 лошадиных сил.

Range Rover

Если и есть какой-то тип машин, которому Дженнифер отдает предпочтение, то это, несомненно, внедорожники. Согласно различным данным, у актрисы есть несколько машин марки Range Rovers. Она была замечена за рулем одного черного и одного серого Ranger Rover. Стоимость Range Rover 2019 года составляет примерно 90 тысяч долларов. У машины шестицилиндровый трехлитровый двигатель мощностью в 340 лошадиных сил.

Range Rover

Mercedes-Benz S Class

Помимо внедорожников и гибридного автомобиля, Дженнифер также владеет и роскошным Mercedes-Benz S-класса. К несчастью, на этой машине актриса была, когда попала в небольшое дорожно-транспортное происшествие. В 2014 году, покидая один из ресторанов Лос-Анджелеса после встречи с бывшими коллегами по сериалу "Друзья", актриса была "атакована" папарацци. Они бросились к машине, а водитель Дженнифер попытался пробиться сквозь толпу фотографов и поцарапал машину о ворота.

Audi A8

Дженнифер нередко появляется в городе на этом автомобиле. Модель А8 2019 года стоит чуть больше 80 тысяч долларов. Машина имеет шестицилиндровый двигатель объемом 3 литра. Его мощность составляет 335 лошадиных сил, а максимальная скорость — 250 километров в час.

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