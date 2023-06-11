Чудо спасения детей в Колумбии: как они выжили в джунглях и как их нашли

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До сих пор остается загадкой, как четверо детей, один из которых годовалый ребёнок, смогли выжить в течение 40 дней в джунглях Амазонки в Колумбии.

Фото: El Colombiano

Хронология событий

Дети вместе с матерью 1 мая вылетели на самолёте Cessna из Арауки в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре к отцу, который нашёл для семьи новое место жительства. Самолет не прибыл в место назначения, пилот сообщил, что у него отказал двигатель. Через 15 дней после аварии власти обнаружили упашую машину в сельской местности муниципалитета Солано (Какета), а рядом — погибшего пилота. Скоро нашли тела второго пилота и матери детей. Девятого июня детей нашли спасатели — обезвоженными и истощёнными, но живыми.

Имена этих ребятишек достойны упоминания. Это Лесли Мукутуи (13 лет), Солейни Мукутуи (9 лет), Тьен Мукутуи (4 года) и Кристин Мукутуи (1 год) .

Как случилось чудо?

Колумбийская пресса выдвигает несколько составляющих "чуда", и это, действительно, так, потому что в этих гиблых болотистых местах пропадают ежегодно бесследно сотни людей.

Министр обороны Иван Веласкес отдал должное совместной работе различных родов войск, входящих в состав Вооруженных сил в союзе с общинами индейцев, проживающими в этом районе. В спасательной операции участвовали вертолётчики, операторы дронов, 120 бойцов спецназа и 73 местных жителя из индейских племён. Они не отчаивались и искали, используя все средства — поиски с воздуха, непосредственно в джунглях с помощью розыскных собак, тепловые детекторы, маяки света ночью, и даже транслировали запись голоса бабушки, в которой она просила детей оставаться на месте, чтобы спасатели могли их найти. В джунглях было развернуто около 11 000 метров "ленты жизни" и размещено на ней около 600 свистков. Двигаясь через джунгли, как наследники опыта индейцев, старшие дети оставляли подсказки (собственные вещи), которые помогли спасательной группе понять, что они живы и определять их примерное местонахождение. Лесли, как рассказал её дядя, умеет ориентироваться по солнцу, узнавать проходимые тропинки, оставлять знаки в виде сломанных веток, определять съедобные грибы. Дети питались лесными плодами и продуктами из комплектов по выживанию (KIT), которые были сброшены с воздуха в некоторых ключевых районах. Индеец по имени Алекс Руфино из племени тикуна, рассказал El País, что тех, кто заблудился в джунглях, сопровождают "духи, другие существа", которые "заботятся о них". Надо духов об этом просить, и индейцы просили. От себя добавим, что сами детишки проявили чудеса героизма и сплочённости, потому что старшие несли младших и заботились о них. Эти качества они приобрели, конечно, благодаря родителям.

Сегодня дети вместе с отцом, который участвовал в поисках с первого до последнего дня, находятся в Боготе и проходят лечение в больнице.

Где розыскной пёс Уилсон?

Последняя страница этой драмы — это судьба розыскной собаки по имени Уилсон — шестилетней бельгийской овчарки, которая помогала в поисках, и, судя по рассказу Лесли, действительно нашла их и несколько дней сопровождала, но потом потерялась.

Спасатели по состоянию на 11 июня не прекратили поиски Уилсона.

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