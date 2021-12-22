EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперты оценили жёсткие ограничения для мигрантов в двух регионах РФ
Экономист оценил возможность дальнейшего роста стоимости фьючерсов на газ
Захарова не поняла, чему радуется Польша, купившая у США бэушную бронетехнику
Билл Гейтс: Возможно, мы вступаем в худшую фазу пандемии. Но это ненадолго
I'll be back на рынок СПГ, пообещали США
Трамп громко напомнит о себе в годовщину беспорядков в Капитолии
Происхождение "омикрона": вердикт Александра Гинцбурга
Госдума указала педофилам единственную дорогу — тюрьма пожизненно
США обвинили Россию в нарушении принципов ВТО, что ударило по карману их бизнеса

Бродячая собака спасла жизнь выброшенного в поле новорождённого ребёнка

Происшествия

В индийском городе Саристал (штат Чхаттисгарх) новорождённая девочка была выброшена в поле и выжила благодаря уличной собаке и щенкам, которые согрели её ночью, сегодня сообщает "Индия Таймс".

По данным издания, нашли малышку местные жители. Ребёнок был абсолютно голый, его даже в пелёнку не завернули. И пуповину, как положено, не перевязали.

"Когда жители деревни нашли младенца, услышав её крики, они увидели нескольких собак, бродивших поблизости. Но вскоре люди поняли, что собака-мать защищала новорождённую девочку всю ночь. Ребенок был найден без каких-либо травм рядом с выводком щенков.

После того как малышка была доставлена в больницу, полиция начала поиски её семьи, чтобы прояснить инцидент, который вызвал волну общественного возмущения", — пишет газета.

@ipskabra
@ipskabra

По словам Дипаншу Кабры, комиссара по связям с общественностью полицейского управления штата Чхаттисгарх, вероятная причина поступка неизвестной пока матери —

"дискриминация в отношении женщин, учитывая предпочтение иметь детей мужского пола, что иногда приводит к выборочным абортам и даже убийству девочек".

Сейчас с девочкой всё хорошо, она в больнице на попечении врачей. Её здоровью ничего не угрожает.

@jeevaashraya
@jeevaashraya

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Врач Тимаков объяснил, как подготовиться к предстоящим морозам в Москве
Эксперты оценили жёсткие ограничения для мигрантов в двух регионах РФ
Бродячая собака спасла жизнь выброшенного в поле новорождённого ребёнка
Экономист оценил возможность дальнейшего роста стоимости фьючерсов на газ
Захарова не поняла, чему радуется Польша, купившая у США бэушную бронетехнику
Билл Гейтс: Возможно, мы вступаем в худшую фазу пандемии. Но это ненадолго
I'll be back на рынок СПГ, пообещали США
Трамп громко напомнит о себе в годовщину беспорядков в Капитолии
Происхождение "омикрона": вердикт Александра Гинцбурга
Госдума указала педофилам единственную дорогу — тюрьма пожизненно
Популярное
Мир. Новости мира
Зеленский: готов встретиться с Путиным в любом формате

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате.

Зеленский: готов встретиться с Путиным в любом формате
Украина и Польша оказались на грани масштабного конфликта
Экономика и бизнес
Украина и Польша оказались на грани масштабного конфликта
Шоу-бизнес
Мария Шукшина показала компромат на Владимира Соловьёва
Происшествия
Глава Кузбасса попал в ДТП по пути на встречу с семьями погибших на шахте
Василий Амирджанов Россия отстаёт от Туркмении в номенклатурном креативе Василий Амирджанов Конрад Ренкас Миграционный кризис: Польша выиграет... ничего Конрад Ренкас Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер
Общество
Глава Роспотребнадзора назвала количество выявленных случаев "омикрона" в РФ
Мир. Новости мира
Французский интернет: Бриджит Макрон — трансгендер, родившийся мужчиной
Порошенко рассказал, что делает в Варшаве и когда вернётся на Украину
Мир. Новости мира
Порошенко рассказал, что делает в Варшаве и когда вернётся на Украину
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников