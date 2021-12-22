В индийском городе Саристал (штат Чхаттисгарх) новорождённая девочка была выброшена в поле и выжила благодаря уличной собаке и щенкам, которые согрели её ночью, сегодня сообщает "Индия Таймс".
По данным издания, нашли малышку местные жители. Ребёнок был абсолютно голый, его даже в пелёнку не завернули. И пуповину, как положено, не перевязали.
"Когда жители деревни нашли младенца, услышав её крики, они увидели нескольких собак, бродивших поблизости. Но вскоре люди поняли, что собака-мать защищала новорождённую девочку всю ночь. Ребенок был найден без каких-либо травм рядом с выводком щенков.
После того как малышка была доставлена в больницу, полиция начала поиски её семьи, чтобы прояснить инцидент, который вызвал волну общественного возмущения", — пишет газета.
По словам Дипаншу Кабры, комиссара по связям с общественностью полицейского управления штата Чхаттисгарх, вероятная причина поступка неизвестной пока матери —
"дискриминация в отношении женщин, учитывая предпочтение иметь детей мужского пола, что иногда приводит к выборочным абортам и даже убийству девочек".
Сейчас с девочкой всё хорошо, она в больнице на попечении врачей. Её здоровью ничего не угрожает.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в любом формате.