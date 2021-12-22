Бродячая собака спасла жизнь выброшенного в поле новорождённого ребёнка

В индийском городе Саристал (штат Чхаттисгарх) новорождённая девочка была выброшена в поле и выжила благодаря уличной собаке и щенкам, которые согрели её ночью, сегодня сообщает "Индия Таймс".

По данным издания, нашли малышку местные жители. Ребёнок был абсолютно голый, его даже в пелёнку не завернули. И пуповину, как положено, не перевязали.

"Когда жители деревни нашли младенца, услышав её крики, они увидели нескольких собак, бродивших поблизости. Но вскоре люди поняли, что собака-мать защищала новорождённую девочку всю ночь. Ребенок был найден без каких-либо травм рядом с выводком щенков. После того как малышка была доставлена в больницу, полиция начала поиски её семьи, чтобы прояснить инцидент, который вызвал волну общественного возмущения", — пишет газета.

@ipskabra

По словам Дипаншу Кабры, комиссара по связям с общественностью полицейского управления штата Чхаттисгарх, вероятная причина поступка неизвестной пока матери —

"дискриминация в отношении женщин, учитывая предпочтение иметь детей мужского пола, что иногда приводит к выборочным абортам и даже убийству девочек".

Сейчас с девочкой всё хорошо, она в больнице на попечении врачей. Её здоровью ничего не угрожает.

@jeevaashraya