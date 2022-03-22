CCTV: спасатели не смогли найти тела пассажиров разбившегося в Китае самолёта

Спасателям пока не удалось найти выживших или тела пассажиров самолёта Boeing 737 авиакомпании China Eastern Airlines, который потерпел катастрофу в понедельник, 21 марта, на юге Китая.

По информации CCTV, сотрудники экстренных служб обнаружили лишь обломки воздушного судна на месте трагедии.

"Пропавшие без вести пассажиры и члены экипажа пока не найдены", — отмечает телеканал.

Однако спасатели смогли найти несколько личных вещей пассажиров, среди которых обгоревшие кошельки и документы. Поисковые работы на месте происшествия продолжаются, но вскоре они могут замедлиться из-за неблагоприятных погодных условий. Во вторник, 22 марта, в этом регионе прогнозируют дождь.

Ранее сообщалось, что на борту разбившегося самолёта находились 133 человека. ЧП зафиксировали в округе Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном регионе Китая. Сразу после падения воздушное судно загорелось.