Пассажирский Boeing 737 потерпел крушение на юге Китая

В округе Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном регионе Китая разбился Boeing 737 корпорации China Eastern. Известно, что на воздушном судне находились 133 человека.

В данный момент проходят поисково-спасательные работы. Данные о скончавшихся и пострадавших пока не сообщали. Также выяснилось, что на месте происшествия начался пожар. Об этом заявили журналисты телеканала CGTN. В Генконсульстве РФ в Гуанчжоу пока не обладают информацией о присутствии россиян на борту разбившегося самолёта, сообщили в РИА Новости.

Ранее военно-транспортный самолёт АН-26 потерпел крушение в Воронежской области. По информации пресс-службы Западного военного округа, погибли все члены экипажа.

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