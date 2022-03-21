EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Социологи выяснили, зачем россияне сметали всё в магазинах
Politico: Пентагон может остаться без новых ракет после отправки оружия Украине
В Ленобласти наладили выпуск экологичной бумаги из небелёной целлюлозы
Теперь разговорами не отделаться: Лавров напомнил о "красных линиях"
Российская армия проведёт Парад Победы-2022 в Киеве
Лавров предостерёг НАТО: "Столкновение не должно состояться"
Врач Романенко: бесконтрольный приём обезболивающих может стоить жизни
Автор Евгения Васильева

Пассажирский Boeing 737 потерпел крушение на юге Китая

Происшествия

В округе Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном регионе Китая разбился Boeing 737 корпорации China Eastern. Известно, что на воздушном судне находились 133 человека.

В данный момент проходят поисково-спасательные работы. Данные о скончавшихся и пострадавших пока не сообщали. Также выяснилось, что на месте происшествия начался пожар. Об этом заявили журналисты телеканала CGTN. В Генконсульстве РФ в Гуанчжоу пока не обладают информацией о присутствии россиян на борту разбившегося самолёта, сообщили в РИА Новости.

Ранее военно-транспортный самолёт АН-26 потерпел крушение в Воронежской области. По информации пресс-службы Западного военного округа, погибли все члены экипажа.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Ан-12 разбился под Иркутском. Все погибли. Видео с места катастрофы
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Ольга Алексеева
китай
Популярное
Мир. Новости мира
Британцев ужаснуло признание министра обороны страны "Шмыгалю"

Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.

Британцев ужаснуло признание министра обороны страны "Шмыгалю"
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
Мир. Новости мира
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
Политика. Новости и аналитика
Баширов объяснил, как Польша может ввести войска на Украину
Мир. Новости мира
Украинские бойцы пытаются выйти из окружённого Мариуполя в платьях и туфлях
Людмила Черткова Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать? Людмила Черткова Сергей Лебедев За "фейки" о русской армии приходилось снимать штаны Сергей Лебедев Любовь Степушова От недоумения к угрозам: Токио реагирует на решение РФ по Южным Курилам Любовь Степушова
Мир. Новости мира
NI: в США возмущены "беспардонным" поведением КНР в отношении санкций против РФ
Общество
Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать?
Китайцев восхитило успешное применение Россией ракетного комплекса "Кинжал"
Мир. Новости мира
Китайцев восхитило успешное применение Россией ракетного комплекса "Кинжал"
Популярное
Мир. Новости мира
Британцев ужаснуло признание министра обороны страны "Шмыгалю"

Читателей Daily Mail возмутили слова министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон направил в Киев почти все свои запасы противотанковых установок.

Британцев ужаснуло признание министра обороны страны "Шмыгалю"
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
Мир. Новости мира
Японцы об ответе Москвы на санкции Токио: Россия поставила "чёрную метку" Кисиде
Политика. Новости и аналитика
Баширов объяснил, как Польша может ввести войска на Украину
Мир. Новости мира
Украинские бойцы пытаются выйти из окружённого Мариуполя в платьях и туфлях
Людмила Черткова Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать? Людмила Черткова Сергей Лебедев За "фейки" о русской армии приходилось снимать штаны Сергей Лебедев Любовь Степушова От недоумения к угрозам: Токио реагирует на решение РФ по Южным Курилам Любовь Степушова
Мир. Новости мира
NI: в США возмущены "беспардонным" поведением КНР в отношении санкций против РФ
Общество
Украинцы нас ненавидят. Что мы будем с этим делать?
Китайцев восхитило успешное применение Россией ракетного комплекса "Кинжал"
Мир. Новости мира
Китайцев восхитило успешное применение Россией ракетного комплекса "Кинжал"
Последние материалы
Соловьёв отказался помогать Невзорову, которому грозит срок по статье о фейках
Депутатам "Единой России" ограничили самовольный выезд из РФ
Новак: США стараются сделать виноватой Россию в росте цен на топливо
Социологи выяснили, зачем россияне сметали всё в магазинах
Politico: Пентагон может остаться без новых ракет после отправки оружия Украине
В Ленобласти наладили выпуск экологичной бумаги из небелёной целлюлозы
Теперь разговорами не отделаться: Лавров напомнил о "красных линиях"
Российская армия проведёт Парад Победы-2022 в Киеве
Лавров предостерёг НАТО: "Столкновение не должно состояться"
Врач Романенко: бесконтрольный приём обезболивающих может стоить жизни
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников