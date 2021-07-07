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Военный лётчик рассказал о возможных причинах крушения Ан-26 на Камчатке

Происшествия

Трагедия с самолётом Ан-26 на Камчатке, в результате которой погибли (по предварительной версии) все 28 человек на борту, имеет общие моменты с трагедией Ан-28 2012 года.

Ан-26, рейс 251 Камчатского АП
Ан-26, рейс 251 Камчатского АП

Две трагедии на одном маршруте

Подробнее о том, что же именно могло стать причиной катастрофы и тогда, и сейчас, рассказал заслуженный военный лётчик РФ, кандидат технических наук, доцент Владимир Попов. Ранее он также сажал самолёты на аэродроме Палана.

Напомним, что Ан-28, разбившийся 12 сентября 2012 года, следовал по тому же маршруту, что и Ан-26, а именно — "Петропавловск-Камчатский — Палана". Тогда погибли 10 человек и были ранены 4.

"Аналогия прослеживается с гибелью 12 сентября 2012 года самолёта Ан-28, только они восточнее упали, в 10 км от аэродрома, а сегодня северо-западнее, примерно в 4-6 км зацепили сопку", — подчеркнул Попов для URA. RU.

Возможная причина: виноват экипаж?

"Если не выдерживать в сложных метеоусловиях строгую схему захода на посадку, то это приводит вот к таким последствиям", — уточняет Попов.

Аэропорт Палана
Аэропорт Палана

В частности, видимость в районе Паланы может значительно (до 3-4 км) ухудшиться в силу сразу ряда факторов. К ним относятся и дымка, и осадки, и облачность. Соответственно, такие условия требуют определённых действий экипажей.

"В сложных метеоусловиях на этом аэродроме необходимо выполнять выход на высоту не ниже 1200 метров, потому что там сопки, а потом, с разрешения диспетчера, направляться в сторону моря, снижаться и выходить в точку посадки", — разъясняет Попов.

Кроме того, считает Попов, экипаж мог спешить или применять современные электронные навигаторы. Оказывается, несмотря на "модность", новая техника не всегда способна выдать корректные данные.

"Сегодня "модно" стало использовать электронные навигаторы, но полностью доверять им, к сожалению, не целесообразно.

Об этом летчики, штурманы боевой, гражданской авиации знают, но порой из-за удобств пользуются ими и упускают момент контроля старыми штатными системами самолета", — заключил Попов.

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Возможные версии и кадры с места крушения Ан-26, на борту которого находились 28 человек.
Автор: Константин Шапров
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