На Камчатке пропал с радаров пассажирский самолёт

Авиадиспетчеры потеряли связь с пассажирским бортом Ан-26, летевшим над Камчаткой на Дальнем Востоке России, выполнявшим рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.

Ведутся работы по поиску самолета, на борту которого, по информации местных СМИ, в момент его исчезновения с радаров находилось от 22 до 26 человек. В их числе один ребенок и шесть членов экипажа.

"Власти в настоящее время выясняют подробности о местонахождении самолета, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. — Считается, что на борту самолета находятся 23 человека и шесть членов экипажа".

Два вертолета и самолет участвуют в поисковых операциях в районе Паланы, где, как считается, упал начавший заходить на посадку пассажирский борт.

Данных по погибшим и пострадавшим на данный момент нет.

В экстренных службах не исключают, что самолет мог упасть в море.