На Камчатке пропал с радаров пассажирский самолёт

Авиадиспетчеры потеряли связь с пассажирским бортом Ан-26, летевшим над Камчаткой на Дальнем Востоке России, выполнявшим рейс из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана.
Ведутся работы по поиску самолета, на борту которого, по информации местных СМИ, в момент его исчезновения с радаров находилось от 22 до 26 человек. В их числе один ребенок и шесть членов экипажа.
"Власти в настоящее время выясняют подробности о местонахождении самолета, — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Камчатскому краю. — Считается, что на борту самолета находятся 23 человека и шесть членов экипажа".
Два вертолета и самолет участвуют в поисковых операциях в районе Паланы, где, как считается, упал начавший заходить на посадку пассажирский борт.
Данных по погибшим и пострадавшим на данный момент нет.
В экстренных службах не исключают, что самолет мог упасть в море.
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