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Автор Елена Былкина

В Воронежской области потерпел крушение военно-транспортный самолет

Происшествия

Военно-транспортный самолет Ан-26 разбился на территории Воронежской области. Сообщается о человеческих жертвах.

В Воронежской области потерпел крушение военно-транспортный самолет

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу Западного военного округа (ЗВО), военный самолёт проводил плановый полет. На борту самолёта находилось военное имущество. Никому из членов экипажа выжить не удалось.

Предварительная версия гласит, что причиной авиакатастрофы стал "отказ техники". В пресс-службе ЗВО отметили, что на земле разрушений не зафиксировано. Выяснять точные причины и обстоятельств авиапроисшествия будет комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Ранее в нескольких Telegram-каналах появились снимки разбившегося Ан-26. Рядом с местом крушения были обнаружены автоматы Калашникова и другое армейское имущество. Некоторые СМИ выдвинули версию о том, что самолёт мог быть сбит.

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Cамолет Ан-26 потерпел крушение в Воронежской области.
Автор: Елена Былкина
Темы воронежская область
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