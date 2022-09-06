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Альпинист Ефимов: трагедии на вулкане Ключевской можно было избежать

Происшествия

Трагедии с гибелью девяти туристов на камчатском вулкане Ключевской можно было избежать, если бы гиды не пренебрегли погодными условиями, заявил в беседе с Pravda.Ru опытный альпинист Сергей Ефимов.

Камчатка
 

Ранее Ефимов сам едва выжил при сходе лавины.

Как подчеркнул собеседник, на фоне того, что против гидов, которые вели группу туристов на вулкан, намерены возбудить уголовное дело, вероятно, проводники проигнорировали погодные условия.

"Восхождение несложное на самом деле. Плохая видимость, тяжёлые погодные условия, холод. Снег, наверное, тоже был. Не учли погоду, погодные условия. Плохая видимость. Надо было, конечно, не выходить", — пояснил альпинист.

Как подчеркнул Ефимов, но даже если погода испортилась резко и "ничто не предвещало", группу необходимо было быстро спускать на минимально возможную высоту.

Разбив лагерь на порядок ниже, у туристов был больший шанс на выживание, подчеркнул собеседник.

"Были палатки. Там лагерь на месте ставить. Вообще, надо смотреть на прогноз погоды всегда перед тем, как выходишь", — резюмировал альпинист.

Ранее Pravda.Ru писала о том, что спасателям удалось эвакуировать троих оставшихся в живых туристов с Ключевской сопки. У одного из выживших зафиксировали сильное обморожение рук и ног.

Напомним, группа из 12 человек отправилась на вулкан 30 августа. Как сообщали в экстренных службах, туристы шли в связке, и первая трагедия произошла, когда один из альпинистов сорвался в пропасть "утащив" за собой ещё двоих.

В итоге число погибших при восхождении достигло девяти.

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Автор: Екатерина Широкова
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