"Англичанка гадит?" - эксперты подозревают диверсию на угольной шахте в Турции

Нельзя исключать того, что врыв в турецкой угольной шахте, унесший жизни 40 человек, мог быть не случайным.

Такое мнение высказали эксперты.

Напомню, в пятницу вечером в результате взрыва на угольной шахте в северной провинции Турции Бартин погибли 40 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

По его словам, ещё 11 шахтеров госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

Взрыв произошел на глубине 300 метров.

По словам министра энергетики Фатиха Донмеза, причиной взрыва мог быть рудничный газ — смесь легковоспламеняющихся газов, обнаруженных в шахтах.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу сказал, что в момент взрыва на шахте находились 110 рабочих.

"Все наши учреждения тщательно работают над всеми вопросами, связанными со взрывом, особенно поисково-спасательными работами, которые начались быстро после инцидента”, — сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, который лично будет координировать спасательные работы.

Российский лидер направил турецкому коллеге соболезнования в связи с трагедией на шахте.

Что говорят эксперты

Политолог Марат Баширов обратил внимание на то, что метан в турецкой шахте рванул "вскоре после встречи Эрдогана и Путина в Астане", во время которой лидеры двух стран договорились о строительстве газового хаба.

"… ему (Эрдогану) показали, что это будет нелегко. Англичанка гадит? — задаётся вопросом Баширов в своём Telegram-канале "Политджойстик". — Опять энергообъект, опять взрыв".

О чём речь

Выступая на "Российской энергетической неделе" Владимир Путин предложил перенаправить газ, который теперь — после диверсии — нет возможности транспортировать по "Северным потокам" в Европу, через Черноморский регион. Турки такого не ожидали, но глава их Минэнерго Фатих Донмез, заявил о готовности инициативу "обстоятельно обсудить".

Уже 13 октября вопрос о создании газового хаба в Черном море Владимир Путин обсудил с Тайипом Эрдоганом. И, как стало понятно из слов Дмитрия Пескова, стороны "над этим вопросом начали работать".

Сейчас российский газ идёт в Турцию через Черное море по двум газопроводам:

"Голубой поток" — для "внутреннего потребления",

"Турецкий поток", — для стран Европы (его, кстати, украинские "деятели" уже пытались повредить).

"Газовый хаб" стороны планируют создать за счёт расширения "Турецкого потока".

"Сигнальчик" Эрдогану

С мнением Марата Баширова согласен гендиректор агентства "МаркеловГрупп", политический Сергей Маркелов. Он допускает вероятность того, что некто из коллективного Запада вполне мог утроить диверсию в турецкой шахте, дабы предупредить Эрдогана, что его несговорчивость по ряду вопросов и "пророссийская ориентация" могут стать источником крупных проблем.

"Этот эпизод — ещё одно доказательство того, что сейчас в мире подобные способы решения политических задач стали нормой <…> разрабатываются методы устрашения, где слова, скажем так, не действуют, — предположил политический советник изданию "Политика Сегодня".

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