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Автор Ольга Лебедева

"Англичанка гадит?" - эксперты подозревают диверсию на угольной шахте в Турции

Происшествия

Нельзя исключать того, что врыв в турецкой угольной шахте, унесший жизни 40 человек, мог быть не случайным.

"Англичанка гадит?" - эксперты подозревают диверсию на угольной шахте в Турции

Такое мнение высказали эксперты.

Напомню, в пятницу вечером в результате взрыва на угольной шахте в северной провинции Турции Бартин погибли 40 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

По его словам, ещё 11 шахтеров госпитализированы, их жизни ничего не угрожает.

  • Взрыв произошел на глубине 300 метров.

По словам министра энергетики Фатиха Донмеза, причиной взрыва мог быть рудничный газ — смесь легковоспламеняющихся газов, обнаруженных в шахтах.

Министр внутренних дел Сулейман Сойлу сказал, что в момент взрыва на шахте находились 110 рабочих.

"Все наши учреждения тщательно работают над всеми вопросами, связанными со взрывом, особенно поисково-спасательными работами, которые начались быстро после инцидента”, — сообщил президент Реджеп Тайип Эрдоган, который лично будет координировать спасательные работы.

Российский лидер направил турецкому коллеге соболезнования в связи с трагедией на шахте.

Что говорят эксперты

Политолог Марат Баширов обратил внимание на то, что метан в турецкой шахте рванул "вскоре после встречи Эрдогана и Путина в Астане", во время которой лидеры двух стран договорились о строительстве газового хаба.

"… ему (Эрдогану) показали, что это будет нелегко. Англичанка гадит? — задаётся вопросом Баширов в своём Telegram-канале "Политджойстик". — Опять энергообъект, опять взрыв".

О чём речь

Выступая на "Российской энергетической неделе" Владимир Путин предложил перенаправить газ, который теперь — после диверсии — нет возможности транспортировать по "Северным потокам" в Европу, через Черноморский регион. Турки такого не ожидали, но глава их Минэнерго Фатих Донмез, заявил о готовности инициативу "обстоятельно обсудить".

Уже 13 октября вопрос о создании газового хаба в Черном море Владимир Путин обсудил с Тайипом Эрдоганом. И, как стало понятно из слов Дмитрия Пескова, стороны "над этим вопросом начали работать".

Сейчас российский газ идёт в Турцию через Черное море по двум газопроводам:

  • "Голубой поток" — для "внутреннего потребления",
  • "Турецкий поток", — для стран Европы (его, кстати, украинские "деятели" уже пытались повредить).

"Газовый хаб" стороны планируют создать за счёт расширения "Турецкого потока".

"Сигнальчик" Эрдогану

С мнением Марата Баширова согласен гендиректор агентства "МаркеловГрупп", политический Сергей Маркелов. Он допускает вероятность того, что некто из коллективного Запада вполне мог утроить диверсию в турецкой шахте, дабы предупредить Эрдогана, что его несговорчивость по ряду вопросов и "пророссийская ориентация" могут стать источником крупных проблем.

"Этот эпизод — ещё одно доказательство того, что сейчас в мире подобные способы решения политических задач стали нормой <…> разрабатываются методы устрашения, где слова, скажем так, не действуют, — предположил политический советник изданию "Политика Сегодня".

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