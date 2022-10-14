Эрдоган заявил о создании газового хаба в Турции в кратчайшие сроки

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что крупнейший газовый хаб в мире создадут как можно быстрее. Скорее всего, специалисты построят объект на территории района Фракия, который находится в Европе, отметил президент.

"Ни о каких задержках не может быть речи", — подчеркнул руководитель республики, слова которого передаёт NTV.

Вместе с этим Эрдоган добавил, что министры энергетики уже работают над проектом. Также представитель Анкары пообещал обеспечить безопасность хаба.

Ранее президент России Владимир Путин предложил сформировать в Турции основной хаб для отправки голубого топлива западным странам.