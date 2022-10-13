Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Анкара поддержала идею президента РФ Владимира Путина создать на территории Турции газовый хаб для транспортировки голубого топлива в Европу.
"Была весьма положительная реакция, заинтересованная реакция", — сказал Песков в беседе с РИА Новости.
В среду, 12 октября Путин предложил переместить утраченный объём транзита по "Северным потокам" в Турцию, создав там крупнейший газовый хаб для поставок голубого топлива в Евросоюз.
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