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Песков: Турция позитивно восприняла идею создания газового хаба

Мир

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Анкара поддержала идею президента РФ Владимира Путина создать на территории Турции газовый хаб для транспортировки голубого топлива в Европу.

"Была весьма положительная реакция, заинтересованная реакция", — сказал Песков в беседе с РИА Новости.

В среду, 12 октября Путин предложил переместить утраченный объём транзита по "Северным потокам" в Турцию, создав там крупнейший газовый хаб для поставок голубого топлива в Евросоюз.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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