Шольцу и Макрону стоит напрячься: Зеленский проговорился про новую "подставу"

Владимир Зеленский в интервью немецкому каналу ZDF "анонсировал" теракт на украинской ГТС, последствием которого станет "прекращение поставок российского газа в Европу".

По словам президента Незалежной, Москва намерена "взорвать у себя что-то", обвинить в этом Киев, дабы потом нанести удар по украинскому газопроводу и "шантажировать Европу тем, что других вариантов поставок газа, кроме срочного запуска "Северного потока-2", нет".

По мнению украинского политика Игоря Орцева, Зеленский "просто проговорился" о намерении Украины "в ближайшее время уничтожить свою ГТС и традиционно обвинить Россию".

Идея эта, уверен Орцев, целиком американская. И реальная цель её никоим образом не Россия:

"… Зеленский выполняет американский заказ на уничтожение всех возможных вариантов снабжения ЕС дешёвым российским газом. А вы, макроны и шольцы, продолжайте кормить киевского кровавого гнома, словно не замечая, что происходит вокруг", — написал украинский эксперт в Telegram-канале FRONTовые Zаметки.