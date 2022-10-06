Baijiahao: Россия застала США врасплох, объявив "план Б" по "СП-2"

Планы Вашингтона снова с треском провалились — у Москвы был "план Б" по "Северному потоку — 2".

Об этом пишет китайское издание Baijiahao.

Напомним, после диверсий на российских газопроводах СП-1 и СП-2 госсекретарь США Энтони Блинкен "по-товарищески" предложил Европе помощь, заявив, примерно следующее:

"Вы, ребята, не пугайтесь особо — мы (США) готовы в вашей беде помочь и продать вам наш сжиженный газ. Да и вообще, вам не переживать надо сейчас, а радоваться, потому что появилась шикарная возможность избавиться от зависимости от газа из России…"

Пока Европа думает, как реагировать на такое "оптимистично-щедрое" предложение, китайские журналисты поняли Блинкена буквально:

"Он разоблачил намерение США заработать на экспорте СПГ в Европу".

И на основании этого делают вывод:

Штаты, конечно, не признают, что атака на газопровод — их рук дело. Но именно их президент незадолго до диверсии говорил, что "Северныйпоток-2" надо уничтожить. Что бы там сейчас ни говорили в Белом доме, и несмотря на недоказанность причастности США к инциденту, именно они — выгодоприобретатели в данном случае. О чём Блинкен и проговорился, радостно предлагая европейцам СПГ.

Поторопились

"Как только США пообещали экспортировать большое количество СПГ в Европу, Россия нанесла сокрушительный удар, объявив, что у нее есть "план Б” — "запасная" нитка для поставок по "Северному потоку — 2”", — пишут китайские обозреватели.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

У "Северных потоков" по две нитки. И если в случае с "СП-1" из строя выведены обе трубы, то у "СП-2" — только одна.

"Газпром" сейчас проверяет "нитку Б". По окончании проверки газ может быть закачан в трубопровод.

То есть, пока теоретически, возможность поставлять голубое топливо в Европу сохранилась.

"Это было как гром среди ясного неба для США. Объявленный Россией "план Б” действительно застал Соединенные Штаты врасплох", — делают вывод авторы Baijiahao, поясняя: — "Пока есть шанс использовать "Северный поток", американский СПГ Европе не нужен в тех объёмах, которые Штаты хотели бы продавать.

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