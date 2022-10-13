Американская нефтяная компания угрожает российскому Дальнему Востоку

Диверсии на газопроводах "Северный поток", те самые, к расследованию которых Россию не подпускают, вкупе с неудачной попыткой подрыва "Турецкого потока" и терактом на Крымском мосту свидетельствуют о том, что страны Запада перешли от слов к делу. Точнее, к диверсионной деятельности.

Об этом в Telegram-канале "Политджойстик" рассуждает политолог Марат Баширов.

По его словам, угрожать террором, по примеру своих властей, начали уже и американские бизнесмены: президент компании ExxonMobil Шелли Бир "предупредил" о возможных экологических проблемах в Татарском проливе.

"Мы лишили американцев возможности грабить нас в нефтегазовых проектах на Сахалине. В ответ Президент Exxon "товарищ" Бир сказал, что нечто "приведёт к разливу углеводородов в экологически уязвимых районах, являющихся местом обитания краснокнижных видов, находящихся под угрозой исчезновения", говоря про дальневосточный регион России. А это нечто может быть повреждением нефтепровода в Татарском проливе", — написал Баширов.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ:

Компания ExxonMobil (штаб-квартира в штате Техас, США) ранее саботировала добычу нефти на месторождении "Сахалин-1", сократив суточную добычу до 10 тыс. баррелей.

Потери региона составили 20 млрд рублей.