Диверсии на газопроводах "Северный поток", те самые, к расследованию которых Россию не подпускают, вкупе с неудачной попыткой подрыва "Турецкого потока" и терактом на Крымском мосту свидетельствуют о том, что страны Запада перешли от слов к делу. Точнее, к диверсионной деятельности.
Об этом в Telegram-канале "Политджойстик" рассуждает политолог Марат Баширов.
По его словам, угрожать террором, по примеру своих властей, начали уже и американские бизнесмены: президент компании ExxonMobil Шелли Бир "предупредил" о возможных экологических проблемах в Татарском проливе.
"Мы лишили американцев возможности грабить нас в нефтегазовых проектах на Сахалине. В ответ Президент Exxon "товарищ" Бир сказал, что нечто "приведёт к разливу углеводородов в экологически уязвимых районах, являющихся местом обитания краснокнижных видов, находящихся под угрозой исчезновения", говоря про дальневосточный регион России. А это нечто может быть повреждением нефтепровода в Татарском проливе", — написал Баширов.
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