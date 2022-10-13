Путин проинформировал Эрдогана о попытке взрыва "Турецкого потока" Киевом

Президент РФ Владимир Путин рассказал своему турецкому коллеге Тайипу Эрдогану, что несмотря на попытку взрыва газопровода "Турецкий поток" украинской стороной, он продолжает благополучно работать.

"Его, как вы слышали, тоже пытались взорвать… Но, слава Богу, этого не случилось, он успешно работает", — сказал Путин в ходе встречи с Эрдоганом.

О попытке совершения Киевом диверсии на одном из участков трубопровода "Турецкий поток" Путин также рассказал в ходе оперативного совещания с представителями Совбеза 13 октября.