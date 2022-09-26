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Автор Любовь Степушова

Версии убийства детей в Ижевске: спящие ячейки, синдром СВО, псих-одиночка

Происшествия

Массовое убийство детей в школе Ижевска имеет три версии.

Версии убийства детей в Ижевске: спящие ячейки, синдром СВО, псих-одиночка

1. Американо-украинский заговор. Уже известно, что Артём Казанцев, расстрелявший детей и учителей в ижевской школе № 88, принадлежал к радикальным неонацистским группировкам. На его футболке в момент преступления была свастика. Военкор Алексей Живов считает, что США давно подготовили сетку "спящих смертников", и сейчас начали ее инициировать.

"Думаю, это не последний случай, и угрозы будут сыпаться не только от неонацистов", — пишет Живов в своем ТГ-канале.

ТГ-канал Readovka опубликовал данные о том, что некая украинская неонацистская организация взяла на себя ответственность за теракт.

Вспомним однако, что ИГИЛ* брала на себя ответственность за многие теракты, не будучи их автором, только лишь по причине того, что была цель нагнетания страха на целевую аудиторию.

"Только утром написал, что с понедельника начнётся заказное противодействие в России референдумам. Но, не думал, что эти нелюди выпустят в школы и военкоматы убийц. Усть-Илимск и Ижевск", — поддерживает и расширяет конспирологическую версию политолог Марат Баширов в своём ТГ-канале.

2. Синдром СВО. Либеральные СМИ начали раскрутку версии, что стрелявшего "довели до ручки" российские власти, нагнетающие агрессию в обществе, объявившие мобилизацию.

"Милитаризация и общественный невроз - это реальная почва для насилия. Дело не в нацистах и не в Киеве. Дело в фрустрации общества", — пишет ТГ-канал Brief.

3. Убийца — психически больной. Как было объявлено, с диагнозом шизофрения.

Почему он убил, на самом деле, точно никто не скажет. И Казанцев сам — тоже, так как покончил жизнь самоубийством. Не исключено, что в его голове кипела ненависть к школе как к системе. Или же он чувствовал угрозу со стороны этой конкретной школы, или голоса приказали расправиться. Причин — много.

Убийца написал на оружии, с которым пришел в школу "Ненависть", а на самодельных брелках, прикрепленным к его пистолетам были имена "Эрик", "Дилан" и "Колумбайн" *. Надпись "Ненависть" — это отсылка к убийству в Керчи в 2018 году. Футболку с такой надписью носил убийца Владислав Росляков, расстрелявший в колледже 21 человек, около 50 получили ранения.

Ижевские паблики пишут, что Казанцев стрелял из двух травматических пистолетов, переделанных под боевые патроны и сразу убил двух охранников ЧОП, то есть был готов не только практически, но и психологически. Отсюда вопрос, насколько был правильно ему поставлен диагноз и возникает уверенность в необходимости проверить правильность первой версии.

Специалисты же говорят, что отслеживать каждого потенциального психа-убийцу — дело нереальное. Во всем мире бьются с этой проблемой, и просто нет таких методик, чтобы предотвращать подобные трагедии. В Японии бывшего премьера Синдзо Абэ недавно психически больной человек застрелил из самопала.

Охрана не выполняет свои обязанности

Очевидно, однако, что охрана и в Японии, и в Ижевске не выполнила свои обязанности.

После последних убийств детей в Керчи и Казани, власти при попустительстве общества так и не смогли её правильно организовать. В учебных заведениях отсутствует строгий пропускной режим, также как и спецподготовка учителей — никто из них в Ижевске не закрыл классы при звуке выстрелов. Классы до сих пор не оборудованы стальными дверьми. И главное — нет у охраны психологического настроя на угрозу.

*Террористическая организация, запрещена в РФ

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