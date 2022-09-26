Ижевский стрелок был одет в футболку с нацистской символикой

Ижевский стрелок был одет в чёрную майку, на которой была изображена нацистская символика, и в балаклаву, сообщает Следственный комитет РФ.

По данным ведомства, преступник застрелил девятерых человек: пятерых школьников, двоих охранников и двоих учителей. После этого стрелок покончил с собой.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что стрелок совершил нападение на школу в Ижевске с травматическими пистолетами, которые были переделаны под боевые патроны.