Школьник из Ижевска: класс спрятался от нападения в подсобном помещении

Ученики школы №88 Ижевска забаррикадировались вместе с учительницей в кабинете и закрылись в подсобном помещении, примыкавшем к классу. Об этом рассказал один из очевидцев происшествия Телеканалу "360".

В это время шёл урок ОБЖ, пояснил мальчик. По его словам, учительница вышла в коридор, услышав громкие звуки, чтобы посмотреть, что происходит. Вернувшись, она закрыла дверь изнутри.

"Она забежала в класс, закрыла. Мы забаррикадировали партами вход. В нашем кабинете была ещё небольшая комната, где мы закрылись. Наш класс был маленький: 17-18 человек. <…> Сидели, слушали выстрелы, их было много", — рассказал ученик.

Он добавил, что провёл в подсобке вместе со всеми минут 20 или 30, пока в дверь не постучались бойцы Росгвардии, которые всех быстро вывели из здания.