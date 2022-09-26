В ижевской школе №88, где утром неизвестный открыл стрельбу по детям, происходит эвакуация учеников и учителей, на место следуют экстренные службы. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.
Ведомство отмечает, что один ребёнок выпрыгнул из окна, остальные закрылись в классе. Информация предварительная.
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Ядерное оружие для нанесения удара по территории России Киев может позаимствовать у Израиля или КНДР, считает украинский журналист и историк Климовский.