Минпросвещения: один ребёнок выпрыгнул из окна в школе Ижевска

В ижевской школе №88, где утром неизвестный открыл стрельбу по детям, происходит эвакуация учеников и учителей, на место следуют экстренные службы. Об этом заявили в Минпросвещения РФ.

Ведомство отмечает, что один ребёнок выпрыгнул из окна, остальные закрылись в классе. Информация предварительная.