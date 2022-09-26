Стрелявший в военкома Усть-Илимска в Иркутской области не является законным владельцем оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Росгвардии.
Ранее стало известно, что военком Александр Елисеев получил шесть ранений в грудь и находится в крайне тяжёлом состоянии.
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Военком города Назарово Красноярского края Олег Тихончук объяснил, что мобилизовывать будут вне зависимости от военного опыта и категории годности.