Росгвардия: ранивший военкома Усть-Илимска стрелял не из своего оружия

Стрелявший в военкома Усть-Илимска в Иркутской области не является законным владельцем оружия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Росгвардии.

Ранее стало известно, что военком Александр Елисеев получил шесть ранений в грудь и находится в крайне тяжёлом состоянии.