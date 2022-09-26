Политолог о трёх инцидентах со стрельбой в РФ: "И мобилизация, и запрет выезда"

Политолог Илья Гращенков в беседе с Pravda.Ru высказался о стрельбе в школе, клубе и военкомате в России. Все три случая нападения с огнестрельным оружием пришлись на один день — 26 сентября.

Генеральный директор Центра развития региональной политики (ЦРРП) Гращенков рассказал, что чудом не стал жертвой стрелка в клубе "16 тонн", так как обедал в этом заведении за пять минут до происшествия.

"У людей сдают нервы. Во-первых, целый год все живут… Сначала коронавирус людям пошатнул психику. Потом год все живут в ситуации неопределенности. А сейчас вообще начался… Во-первых, совпало — осень. Осенью традиционно обостряются психологические. Во-вторых, конечно, сумасшедший совершенно информационный накал. Это всё, что происходит, — и мобилизация, и запрет выезда", — высказал свою точку зрения политолог.

Глава ЦРРП отметил, что у людей появляются панические атаки, которые могу выплёскиваться в виде агрессии.

"Не знаю, из-за чего стрельба началась. Это вполне могло вспыхнуть. То есть раздражение, перерастающее… У человека есть оружие. Он выхватывает и… И в школе произошло, и прочее, я думаю, что это, конечно, совмещение. Очень часто так бывает, что общий эмоциональный фон накладывается на обострения хронические", — объяснил Гращенков.

Ранее сообщалось, что пострадавших при стрельбе в ижевской школе доставят в Москву спецбортом МЧС.