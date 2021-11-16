Эксперты признали Ильназа Галявиева вменяемым

Стали известны результаты судебно-психиатрической экспертизы казанского стрелка Ильназа Галявиева.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Галявиев прошёл экспертизу в психиатрической больнице №6 Санкт-Петербурга.

Медики пришли к выводу, что, несмотря на странное поведение и заявления о Боге, Галявиев в полной мере осознавал свои действия во время организации и нападения на школу.

Экспертизу начали проводить в Москве, однако потом обвиняемого перевели в Санкт-Петербург.

Ранее появилась информация о том, что эксперты центра имени Сербского признали Галявиева невменяемым, однако после Следственный комитет опроверг это сообщение.

В мае этого года 19-летний житель Казани устроил стрельбу в казанской гимназии №175. Галявиев убил девять человек, из них семь детей. Стрелок сам сдался полиции и признался в том, что именно он совершил нападение на школу, где ранее учился. Всего было проведено более 170 судебных экспертиз.

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