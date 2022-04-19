Катя Иванцова: павшая "в борьбе с тёмными силами"

На старинном Киновеевском кладбище, что расположено на правом берегу Невы, есть мраморное надгробие, изображающее юношу, держащего на руках мёртвую девушку. На монументе высечена надпись: "Живые и мёртвые неразделимы. Памятник светлой жизни и мученической смерти Кати Иванцовой. Посвящается павшим в борьбе с тёмными силами".

Труп в общаге

История жизни и смерти Екатерины Иванцовой давно уже превратилась в местную легенду. Выдвигались разные версии: мол, девушка умерла от какой-то редкой болезни; стала жертвой серийного маньяка; попала в секту и покончила жизнь самоубийством…

На самом деле уголовное дело №12013 по обвинению в убийстве Екатерины Иванцовой на 212 листах до сих пор хранится в питерских судебных архивах.

25-летняя Иванцова трудилась технологом на Ленинградском вагоноремонтном заводе №1 и проживала в заводском общежитии, расположенном в трёхкомнатной квартире на четвёртом этаже дома № 48 по проспекту Карла Маркса.

19 февраля 1966 года все обитательницы квартиры, кроме Екатерины, находились на работе. Сама она осталась дома и готовилась к защите дипломного проекта (девушка училась на заочном отделении Ленинградского техникума химической промышленности).

Вернувшись со смены на заводе, одна из соседок Иванцовой обнаружила в квартире её мёртвое тело с разбитой головой. Рядом были в беспорядке разбросаны вещи. В комнате находились также орудия убийства — нож и топор, принадлежавшие живущим в квартире девушкам.

Оказалось, что из квартиры пропали демисезонное пальто, валенки, халат, головной платок, простыня и две наволочки, а также кошелёк, в котором лежала небольшая сумма денег.

Подозреваемых не нашлось

Сначала следствие проверило окружение Иванцовой. Соседки поведали, что Катя встречалась с неким Генрихом Тимофеевым. Он был старше Иванцовой на 16 лет и занимал должность старшего архитектора на одном из крупных ленинградских предприятий.

Тимофеев рассказал, что в последний раз видел Катю 17 февраля. Он был у неё дома, помогал с дипломом. Тогда же они уговорились встретиться 19 февраля в 16 часов 20 минут возле места работы Генриха. Но на свидание Иванцова не явилась. Вечером Тимофеев отправился к ней в общежитие, где узнал о приключившейся трагедии…

Под подозрение попала и бывшая жена Тимофеева, с которой он после развода продолжал проживать на одной жилплощади. По словам Генриха, она знала Катю в лицо. Но за несколько дней до убийства женщина якобы уехала в отпуск.

Однако у подозреваемых оказалось железное алиби — в момент убийства они находились совсем в других местах, что подтверждалось показаниями свидетелей. Следствие застопорилось.

Безутешный Генрих меж тем соорудил надгробие, которое сам установил на могилу возлюбленной. Поскольку у Иванцовой не было близких родственников, никто не стал чинить ему препятствий.

Случайное убийство

Пока архитектор горевал, въедливый следователь пытался зацепиться хоть за какие-то детали. Возле трупа нашли пакет с продуктами, а убитая была одета в пальто. Значит, она ходила в магазин, и преступник либо вошёл с ней вместе в квартиру, либо уже находился внутри.

Но самое главное — в квартире и поблизости от трупа нашлись отпечатки пальцев неизвестного человека. Они не принадлежали никому из живущих в квартире девушек.

А в октябре в деле неожиданно вскрылись новые обстоятельства. Муж Матрёны Давыдовой, 1936 года рождения, случайно обнаружил у жены чужой паспорт и обратился в милицию. На допросе Давыдова призналась, что украла документ, а также дорогое пальто у своей знакомой. Пальто она по паспорту сдала в ломбард и выручила за него 70 рублей. Однако, помимо этого преступления, женщина поведала и о других. В частности, об убийстве Екатерины Иванцовой.

Матрёна родилась в Латвии. В 19 лет девушка вышла замуж и переехала в Ленинград. Но с мужем отношения не сложились, он бил её, а потом бросил с ребёнком и не оказывал никакой материальной поддержки. Давыдова трудилась маляром на том самом заводе, где и Иванцова. После рождения ребёнка женщина ушла в декрет.

19 февраля Матрена явилась на завод в надежде получить расчёт. Но в выплате ей отказали. Тогда она пошла в гардероб и вытащила из кармана пальто одной из работниц ключи, надеясь попасть в общежитие, когда там никого не будет, и поживиться чем придётся.

Квартира действительно оказалась пуста. Давыдова занялась поиском денег и ценных вещей. Но тут из магазина вернулась Иванцова. Екатерина сразу поняла, что перед ней воровка, и направилась в милицию.

Матрёна догнала Катю на лестнице и уговорила вернуться в квартиру, обещая рассказать "всю правду". Но рассказ о её несчастной жизни не впечатлил Иванцову, та заявила, что преступление должно быть наказано. После этого Давыдова набросилась на неё.

Убийцу приговорили к смертной казни, но, учитывая полное раскаяние и наличие у неё малолетнего ребёнка, заменили приговор на 15 лет колонии общего режима. А история убитой ею Кати Иванцовой со временем обросла мифами и легендами…

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