Свекровь убитой в Казахстане россиянки рассказала о подробностях её гибели

Свекровь россиянки Марии Ким, которая была застрелена в Казахстане во время массовых беспорядков, рассказала, как погибла её невестка.

"Она вышла с работы, не дошла до дома, скорая подобрала ее уже мертвой — огнестрельное ранение в живот", — цитирует Евгению Ким Telegram-канал RT.

По словам судмедэксперта, девушка умерла мгновенно от огнестрельного ранения.

В пятницу, 14 января посольство России в Казахстане сообщило, что во время протестов в Жамбылской области погибла гражданка России Мария Ким. По данным Telegram-каналов, 26-летняя девушка работала в кофейне. Когда в городе Тараз начались массовые беспорядки, Ким и её коллеги попросили владельца заведения прислать за ними автомобиль, но он не сделал этого. Девушка была убита на улице, когда закрывала кафе. Злоумышленники нанесли ей несколько ножевых ранений и выстрелили в голову. Ким была матерью троих детей.

В первые дни 2022 года в Мангистауской области Казахстана начались демонстрации против резкого повышения цен на сжиженный газ. Позже массовые протесты вспыхнули по всей стране. В некоторых городах начались беспорядки и столкновения с полицейскими. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку и сменил экс-президента Нурсултана Назарбаева с поста главы Совета безопасности страны. Также он обратился к странам ОДКБ с просьбой направить в Казахстан миротворческие силы, чтобы подавить протесты и защитить стратегически важные объекты.

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