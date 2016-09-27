Британские ученые: Нас ждут новые чернобыли и фукусимы

Британские ученые не перестают удивлять и пугать все человечество. Очень скоро нас ждут новые чернобыли и фукусимы, крупные катастрофы на АЭС могут произойти в ближайшее время, — такие выводы в журнале Risk Analysis обнародовала группа специалистов из Университета Сассекса. Вывод был сделан на основе анализа более 200 ядерных аварий. И как дальше жить с таким знанием?

Фото: Архив Pravda.Ru

Английские исследователи утверждают, что, несмотря на предпринимаемые усилия по предотвращению происшествий на АЭС, крупные катастрофы могут происходить чаще двух раз в столетие, а средние аварии, подобные произошедшей на американской "Три-Майл-Айленд" в 1979 году, в среднем должны случаться в периоды менее 10-20 лет.

Интересно, что ученые мужи изучили не только доклады, научные статьи и официальные документы, но также пресс-релизы и газетные заметки. Они оценили всевозможный ущерб от аварий и отметили недостаточность стандартной методологии Международного агентства по атомной энергии для прогнозирования инцидентов на АЭС. Вместо его методологии они предпочли свою. Один из выводов, к которому они пришли: "необходимо усовершенствовать технологии, используемые при создании ядерных реакторов".

Прокомментировать изыскания ученых Rravda. Ru попросила специалиста по атомной энергетике, президента Автономной некоммерческой организации "Атоминфор-Центр" Александра Уварова.

— Действительно ли нам угрожают новые атомные катастрофы?

— Я, как вы понимаете, не читал это "великое исследование", но могу с уверенностью сказать, что, когда постоянно упирают на статистику уже случившихся аварий, то ничего особо полезного в таких исследованиях нет. Это только статистика прошлого. Нельзя только на основании этого строить прогнозы. Ведь при этом не учитывается, что атомная станция сегодняшнего дня сильно отличается даже от атомной станции нулевых годов. Борьба за укрепление безопасности ведется постоянно.

Если бы атомная энергетика не обращала внимание на безопасность, то, конечно, тогда бы сработала статистика. Тогда мы, действительно, имели бы периодически эти самые чернобыли. Сейчас же у нас фактически получается, что после аварии на Чернобыле крупной катастрофой была Фукусима. Между ними 25 лет. То есть за 70 лет существования атомной энергетики были всего две крупных аварии, несмотря на то, что количество АЭС растет постоянно.

Это вот как раз и свидетельствует о том, что борьба за укрепление безопасности ведется. А подходить чисто статистически, анализируя аварии, которые были в прошлом и переносить их на сегодняшний день просто нельзя. Вот это — ошибка всех таких рассуждений. Действительно, на первых порах развития отрасли люди не отдавали себе отчета о том, насколько это опасно.

Все говорят: вот у американцев самая мощная энергетика в мире, 100 реакторов сейчас. Так вот, у них тоже была своя достаточно серьезная авария на трехмильном острове. Я знаю ветеранов, которые работали на этой станции до аварии и после. До этой аварии один человек с флота пришел на станцию, и он был в ужасе, когда увидел, что люди, работающие там, даже не знают, что такое рентген. Конечно, они не понимали, какие дозы реально опасны.

После аварии, естественно, все резко изменилось в сторону укрепления безопасности. К тому же, первые реакторы рассчитывались даже не всегда на алгоритмических линейках, а вообще в столбик. Естественно, в них закладывались огромным инженерные запасы. И тогда не понимали, какие нужно выбирать материалы, из-за этого были ошибки.

Например, американцы выбрали для оборудования материалы с большим содержанием никеля — сплав 600. Они не имели представления о том, как он поведет себя в реакторе. Считали, что все будет хорошо, а оказалось наоборот. Это привело к тому, что им пришлось в массовом порядке менять парогенераторы и многое другое. Это известная в отрасли история, которая очень дорого им обошлась по деньгам. Гораздо дороже, чем все аварии. Потому что потребовалась массовая замена тяжелого оборудования практически на всех реакторах, на всех АЭС.

— Были ли у нас опасные ситуации с "мирным атомом"?

— У нас в романтический период еще не такие веселые вещи делались. В одном исследовательском реакторе давным-давно, на заре атомной энергетики, например, даже изучали воздействие нейтронного потока на динамит. Вы представляете себе динамит в реакторе!? Это не шутка. Это действительно было.

Приехали проверяющие из Москвы и увидели: в реакторе — динамит. И самое главное — они не могли найти пункт, по которому можно было остановить этот эксперимент. Его закрывали через ЦК КПСС, Политбюро и прочее. Это все было в те времена. Естественно, если бы так продолжилось, то аварии были бы регулярными. Но так как безопасность укрепляется, а количество атомных станций в мире стабильное, то реальная вероятность тяжелых аварий резко снижается.

За это время имело место большое развитие в понимании процессов, которые происходят в реакторе. Все такие вещи сейчас атомная наука более-менее научилась предсказывать. Мы теперь хорошо понимаем, что происходит в реакторах. Мы настолько хорошо знаем эти технологии, что можем прогнозировать практически любые ситуации и, соответственно, заранее принять меры.

Также и технологии совершенствуются. Новые технологии, которые развиваются в России, это известный проект "Прорыв", быстрые реакторы, где теплоносители уже — не вода, а свинец или натрий. То есть медленно, шаг за шагом атомная наука и практика продвигаются. Скоро мы начнем строить такие реакторы в массовом порядке.

Беседовала Марина Архипова

Подготовил к печати Юрий Кондратьев