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Автор Антон Куликов

Amnesty International нашла в России ненависть и вражду

Политика » Партии

Правозащитная организация Amnesty International опубликовала в среду доклад о состоянии прав человека в мире. По традиции, нашей стране в нем было уделено достаточно внимания. И как обычно, ничего хорошего в оценках не было.

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В частности, касательно России сказано, что "ужесточились ограничения, налагаемые на свободу выражения мнений, объединений и мирных собраний".

В докладе отмечается, что в 2016 году российские власти проводили политику по ужесточению законодательства в этой сфере. Наиболее ярким примером называют принятый в июне 2016-го "пакет Яровой".

"Мы отмечаем, что поправки, внесенные в антиэкстремистское законодательство, во многом противоречат тем обязательствам, которые на себя взяла Российская Федерация в рамках международного права", — цитирует "Интерфакс" главу представительства Amnesty International в России Сергея Никитина.

По-прежнему нарекания вызывает закон об НКО — иностранных агентах. В реестр министерства юстиции в прошлом году были внесены десятки независимых правозащитных, экологических, женских и социально ориентированных некоммерческих организаций, в том числе международное общество "Мемориал", "одна из ведущих некоммерческих организаций Российской Федерации, которая имеет давнюю историю".

Кроме того, в докладе говорится о "повсеместном и систематическом применении пыток и жестокого обращения" в местах содержания под стражей и колониях в России. В Amnesty International также обращают внимание на проблему неоказания надлежащей медицинской помощи в местах содержания под стражей.

Глава совета при президенте РФ по правам человека и развитию гражданского общества Михаил Федотов назвал Amnesty International "уважаемой международной организацией" и сообщил, что доклад частично совпадает с мнением СПЧ.

По его словам, он намерен обсудить содержимое доклада с представителями организации. "Но во многом доклад повторяет позиции СПЧ. Например, совет постоянно критикует законодательство и правоприменительную практику в отношении НКО, в отношении соблюдения прав человека в местах принудительного содержания", — сообщил Федотов.

Правда раздел доклада об операции ВКС России в Сирии он покритиковал, сообщив, что СПЧ не располагает сведениями о "неизбирательных ударах и атаках на мирное население". "У нас нет информации, подтверждающей эти обвинения. Мы полагаем, что подобная информация всегда нуждается в тщательной проверке и доказывании", — подчеркнул Федотов.

Напомним, ранее на эту тему неоднократно высказывались в российском министерстве обороны, предлагая западным правозащитникам предоставить факты. Насколько известно, в Amnesty International до сей поры не сочли нужным этим озаботиться.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в оценке очередного доклада был краток: "Это регулярно выпускаемые документы, мы во многом, как правило, не соглашаемся, в данном случае мы не согласны и с такими выводами, которые сделаны".

И в общем, это действительно так — доклады публикуются ежегодно, и невозможно припомнить случай, когда содержимое докладов отличалось бы от нынешнего.

Декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков обратил внимание на пассажи доклада относительно культивирования в российских СМИ "языка ненависти и вражды".

"По сравнению с предыдущим годом радикально ни в ту, ни в другую сторону ситуация со свободой слова в России не изменилась. Если ее оценивать как плохую, то она такая же и осталась. Если оценивать как хорошую, то такой же, опять же, осталась. Но никаких радикальных изменений не наблюдается. И даже пример этого просто привести невозможно — тем более, какие-то массовые примеры", — прокомментировал он "Правде.Ру" содержание доклада.

"Что касается "языка ненависти, вражды" — очевидно, речь идет о материалах, которые касаются ситуации, связанной с Украиной и кризисом в отношениях с Западом. Но можно сказать, что у нас изменился каким-то существенным образом язык наших СМИ по теме Китая, по теме Японии, Австралии, Латинской Америки, Африки или постсоветского пространства, помимо Украины? Нет, нельзя этого сказать", — отметил эксперт "Правды.Ру".

"Но зададимся вопросом: а язык СМИ Запада по отношению к России стал более мягким, интеллигентным, корректным за это время? Да нет, конечно. Как минимум, такой же градус остроты, как и у наших публикаций по отношению к этим странам", — сказал "Правде.Ру" Виталий Третьяков.

"Второй вопрос: а что, язык украинских СМИ по отношению к России изменился в сторону спокойствия, объективности, миролюбия, дружелюбия? Нет. Если у нас что-то подобное и происходит, то это, как минимум, синхронность с аналогичным процессами в западных и украинских медиа. Предвзятость есть предвзятость", — подчеркнул в беседе с "Правдой.Ру" эксперт.

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