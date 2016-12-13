Проголосует ли сенат США за революцию в госдепе?

Главой госдепартамента решением избранного президента Дональда Трампа станет бизнесмен Рекс Тиллерсон.

Фото: AP

По информации CNN, Трамп провел телефонный разговор с 69-летним экс-кандидатом на выборах главы государства в 2012 году Миттом Ромни и сообщил ему, что он не будет госсекретарем.

Тиллерсон является управляющим директором крупнейшей нефтяной компании мира Exxon Mobil и не имеет опыта государственной службы и дипломатической деятельности.

Трамп, по словам его окружения, выбрал Тиллерсона, увидев в нем человека, способного добиваться поставленных результатов в переговорах с любыми партнерами, а также обладающего обширными деловыми связями по всей планете.

Прокомментировать это назначение Pravda. Ru попросила президента Американского университета в Москве Эдуарда Лозанского.

— Утвердит ли Тиллерсона конгресс? Каковы его перспективы как госсекретаря?

— Это, пожалуй, самый, с одной стороны, радикальный выбор Трампа, а с другой — самый революционный. Наверное, оба термина здесь подходят.

За последние 25 лет, с момента распада Советского Союза, внешняя политика США претерпевала один провал за другим, начиная с Ирака, Ливии, Сирии. К этому еще можно добавить расширение НАТО при утере смысла и целей, которые были у этого блока в холодной войне.

И Трамп говорил о том, что он полностью переформатирует всю эту американскую внешнюю политику. Тиллерсон — единственный, кто действительно может эту революцию совершить. Он считает, что всем странам, которые хотят иметь хорошие отношения, Америка ответит тем же. Exxon Mobil — это самая большая компания в мире, и успешная компания. То есть везде, где есть нефть, там есть Exxon Mobil. У ее руководителя колоссальный опыт договоренностей с лидерами Арабского Востока, Латинской Америки.

И тут Трамп сделал, я считаю, великолепный выбор. Вопрос — даст ли ему сенат это осуществить. Надо сказать, что шансы не очень велики, к сожалению, поскольку у демократов своя позиция. Они до сих пор не могут пережить поражения Хиллари Клинтон, и они сейчас инициируют расследование того, что вообще Трамп выиграл благодаря помощи России, что Россия вторглась в переписку Хиллари.

А у Рекса Тиллерсона прекрасные связи с Россией, готова огромная сделка на сотни миллиардов долларов по разработке арктической нефти. Я только что вернулся из Америки, и практически 24 часа по всем каналам его представляют с Путиным, и говорится о том, что он получил орден "Дружбы народов".

Кроме того, из Республиканской партии некоторые сенаторы категорически против его кандидатуры. А сейчас в сенате расклад такой: 52 республиканца и 48 демократов, нужно простое большинство. Но сенаторы Джон Маккейн, Линдси Грэм, Марко Рубио заявили, что точно не проголосуют за Тиллерсона. Идет проверка, насколько Трамп сумеет отстоять свои взгляды на внешнюю политику, на то, чтобы ее переформатировать.

Очень много будет зависеть от лидера сената, от Митча Макконнелла, который поддерживает Трампа. Если сенат не утвердит кандидатуру, предложенную Трампом, это будет первый мощный удар по нему.

— Есть ли у Трампа на скамейке запасных еще какие-то кандидатуры?

— Есть, но никто не может сравниться с Тиллерсоном. И это был бы идеальный вариант не только для улучшения отношений с Россией, но и для самой Америки.

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