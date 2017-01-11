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Источник Правда.Ру

Washington Post призвала свергнуть Трампа до инаугурации

Мир » Северная Америка » США и Канада

Менее чем через десять дней, 20 января, пост президента США займет республиканец Дональд Трамп. Газета The Washington Post прямо и открыто призвала правительство к государственному перевороту. Газета The Washington Post прямо и открыто призвала к государственному перевороту.

Washington Post призвал свергнуть Трампа до инаугурации
Фото: АР

"Дональд Трамп - хвастун и обманщик. Он хулиган и демагог. Он неуч и бездельник, искренний расист или неискренней, и его любовь к себе может сравниться только с моим отвращением к ним. Он собирается стать президентом Соединенных Штатов. Конституционный переворот может быть не за горами", — пишет Ричард Коэн.

Отметим, сторонники Хиллари Клинтон продолжают бороться против президентства Дональда Трампа. Ранее, как сообщала американская газета Politico, фирма профессора Electors Trust оказывала бесплатную юридическую помощь выборщикам-республиканцам, которые рассматривали возможность не голосовать за Трампа. По словам Ларри Лессига, 20 человек из коллегии выборщиков "серьезно рассматривали" такую возможность.

В итоге, 19 декабря вопреки народному волеизъявлению проголосовали сразу семь выборщиков. На итоговый результат это влияния не оказало, однако сделало выборы рекордными в истории США по числу выборщиков-отступников.

Отметим, ранее известный американский историк и политолог Аллан Лихтман, верно предсказавший победителей всех президентских гонок в США с 1984 года, заявил, что избранному президенту Дональду Трампу будет вынесен импичмент. По мнению профессора, впоследствии однопартийцы из Республиканской партии объявят главе Белого дома импичмент и президентом станет напарник Трампа — избранный вице-президент Майкл Пенс.

"Я сделаю еще один прогноз, это просто моя интуиция. Республиканцы не хотят, чтобы Трамп был президентом, так как не могут его контролировать. Он непредсказуем. Им бы хотелось, чтобы главой был Пенс — абсолютно последовательный, консервативный, управляемый республиканец. Я вполне уверен, что Трамп создаст основания для импичмента — либо подвергнув угрозе национальную безопасность, либо набивая карман", — цитирует газета Лихтмана.

Ранее бывший губернатор Миннесоты, заявил в интервью изданию The Daily Beast что, Трампа могут убить. Ведущий радиостанции Republic Broadcasting Network и автор блога The Common Sence Show Дейв Ходжес также сравнил Трампа с убитым в 1968 году во время предвыборной гонки Робертом Кеннеди и отметил, что в обоих случаях у элиты есть серьезные причины желать смерти кандидата. Также еще один ведущий новостной передачи Алекс Джонс опубликовал статью "Трамп входит в опасную зону — убийство становится реальной возможностью". Добавим, что Breibart с тревогой отмечает, что в соцсетях поднялась "уродливая волна" откровенных призывов к убийству Трампа.

Кроме того, "отец рейганомики" Пол Крейг Робертс опубликовал позицию известного журналиста Стивена Лендмана. В ней задается вопрос "Может ли так быть, что уже готов план его убийства, выбраны время, дата и удобный козел отпущения? Может быть, его убьет авиакатастрофа, еще какой-нибудь несчастный случай или стремительная таинственная неизлечимая болезнь?".

"Мы не знаем, кого Трамп выберет в правительство. Скорее всего, он не знает все возможные варианты и их позиции по разным вопросам. Когда мы поймем, кто будет в правительстве, мы поймем, стоит ли ждать позитивных изменений. Если Трамп достигнет успеха в работе с силой и расходами военного сектора и сектора безопасности и если он сможет обуздать Уолл-стрит, вероятно, ему может угрожать покушение", — рассказал ранее Pravda.Ru американский политический обозреватель, публицист и экс-"отец рейганомики" Пол Крейг Робертс.

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