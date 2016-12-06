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Источник Правда.Ру

Выборщики начали отказываться голосовать за Трампа

Мир » Северная Америка » США и Канада

Выборщик из штата Техас Крис Супрун отказался отдавать голос за Дональда Трампа при формальном утверждении победителя президентских выборов в США 19 декабря. Ранее он поддерживал Трампа, но изменил своё мнение, пишет РИА Новости.

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Фото: AP

"Я здесь для того, чтобы избирать президента, а не короля. Мне говорили, что, если мы изберём Дональда Трампа, он изменит свой характер таким образом, чтобы быть похожим на президента. Он этого не делает", — заявил Крис Супрун.

Выборщик рассказал, что ему пришли сотни писем и поступили сотни звонков с просьбой не отдавать голос за миллиардера.

Кстати, публичный отказ даёт выборщику возможность самоустраниться от голосования, так как у отделения Республиканской партии остаётся достаточно времени, чтобы его заменить.

Как ранее писала Правда.Ру, деятельность Демократической партии США сейчас проверяется Федеральным бюро расследований. Причина тому — непрекращающиеся угрозы в адрес выборщиков. Кроме того, ФБР пытается выяснить, кто же финансирует протесты против республиканцев, не прекращающиеся в стране.

Об этом в своем материале пишет обозреватель Observer Остин Бэй. Давление на выборщиков, по мнению журналиста, достигло совершенно неприличных величин. "Не единожды мне угрожали расправой и желали смерти, и все это ради того, чтобы я проголосовал за Клинтон", — приводит слова выборщика из штата Мичиган автор статьи. Бэй считает, что многочисленные угрозы должны стать предметом тщательного расследования, иначе ситуация рискует "выйти из-под контроля".

В конце ноября стало известно, что в конгресс США внесен законопроект о ликвидации института выборщиков и переходе на прямые выборы президента. По мнению автора инициативы, сенатора от штата Калифорния Барбары Боксер, нынешняя система давно устарела, и порядок нужно срочно менять.

Эксперты считают, что с приходом Трампа система может поменяться. Дело в том, что очень многие американцы во время этих выборов неоднократно заявляли о том, что им надоело, что за них кто-то выбирает, что они хотели бы напрямую голосовать на выборах президента. Жители США, благодаря скорости распространения информации в мире, стали понимать, что их свобода и демократия это вовсе не образец, как это обычно подается в пропаганде.

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Темы выборы в США Дональд Трамп
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