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Источник Правда.Ру

Скандал на Украине: Харьковских детей учат по картам без Крыма

Мир » Бывший СССР » Украина

В магазинах украинского Харькова продают детские карты Украины, на которых нет полуострова Крым. Он включен в состав России. Как уточняется, детскую развивающую игру "Страны+Флаги+Столицы", замеченную на прилавках магазинов Харькова, производят в Киеве на предприятии "Вундеркинд с пеленок".

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"Это ошибка дизайнера, которая их составляла. В версии игры на украинском языке таких ошибок нет — там все указано верно. Ошибка только в русскоязычной версии. Мы уже перепечатываем материал", — пояснили РИА Новости в типографии.

Напомним, в сентябре 2016 года Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию запретил трансляцию на территории страны детского канала "Карусель" за то, что в передаче "С добрым утром, малыши" была показана карта с российским Крымом.

Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

Ранее в трех северных областях Италии — Венето, Лигурии и Ломбардии были приняты документы, в которых местные депутаты призвали правительство страны признать Крым российской территорией, а также двигаться в направлении смягчения санкции.

В августе 2016 года в Крым приезжала делегация французских парламентариев. Депутат Национального собрания Франции Тьерри возглавлял делегацию. Депутаты посетили Симферополь, Ялту и Севастополь, а также приняли участие в праздновании Дня военно-морского флота.

"Те, кто описывают Крым как оккупированную территорию, лучше бы побывали там и увидели что происходит… Крым выбрал свой путь на референдуме, большинством населения, и все в международном сообществе знают это. Сейчас было бы лучше окончательно принять эту реальность и заняться проблемами Донбасса", — сказал Мариани.

В начале этого года о том, что возвращение Крыма в состав России было законным заявила лидер французского "Национального фронта" Марин Ле Пен.

"Я не считаю, что присоединение (Крыма) было незаконным: был организован референдум, жители Крыма проголосовали за присоединение к России. Не вижу никаких оснований ставить под сомнение этот референдум",- сказала Ле Пен.

А недавно экс-депутат Госдумы Илья Пономарев, встречавшийся с представителями администрации Дональда Трампа, рассказал о позиции властей США касаемо Крыма.

"Признавать его никто не будет, но и тыкать России при каждом удобном случае или ссориться из-за него — тоже. Будет такая молчаливая форма признания, в свое время применявшаяся относительно оккупации стран Балтии, не имеющая серьезных последствий для Москвы, — считает Илья Пономарев. — Что в таком случае делать с Донбассом? Приемлемым вариантом для США, скорее всего, может оказаться восстановление этого региона совместными усилиями и средствами Москвы и Вашингтона".

Между тем украинские власти не теряют надежды вернуть себе Крым. В России на заявления о планах "вернуть полуостров в ближайшее время" отвечают, что принадлежность Крыма — не дискуссионный вопрос.

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США молчаливо признали Крым российским?
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