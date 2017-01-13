Эксперт: Министерство образования Украины возглавляет случайный и глупый человек

Типовой учебный план для 10-11 классов, который министерство образования Украины представило на общественное обсуждение, предполагает практически полное исключение из обязательной программы (инвариантной составляющей) точных и естественных наук.

Стоит отметить, что документ предполагает прежде всего существенное сокращение инвариантной (т.е. обязательной для всех учебных заведений) составляющей учебного плана и увеличение вариативной. Если раньше на инвариантную составляющую приходилось 29,5 учебных часа в неделю, а на вариативную - 8,5 часов, то теперь инвариантная составляющая для 10 класса будет насчитывать 20,5 часов, а вариативная - 17,5. По идее, это должно позволить учебным заведениям более гибко подходить к конструированию учебной программы.

Нововведения министерства образования Украины для Pravda.Ri прокомментировал украинский политический деятель, экономист и политолог Олег Соскин.

— Как оцениваете инициативу? есть ли в ней рациональное зерно?

— Эта женщина - министр образования Лилия Гриневич, по профессии учитель биологии, причем - в средних классах. В свое кресло, я считаю, она попала абсолютно случайно, потому что это очень близкий человек семьи Яценюка, особенно его жены. И, естественно, что она продвигалась именно по линиям клановых, семейных, родственных связей. Она вообще была все время учителем по своей специальности, потом побыла директором школы или заучем. И вдруг такой неимоверный скачок из грязи в князи, благодаря связям.

Ее можно расценивать, как агента влияния, потому что она связаны с мигрантами канадскими, американскими и т.д. И как только она села на эту линию с Яценюком, стала востребована, ее стали двигать, и она вошла в группу, близкую к окружению Яценюка, и таким образом она получила этот пост от Народного фронта.

То есть, это говорит о том, что этот человек абсолютно некомпетентный. У нее нет знаний, нет опыта, у нее вообще понимания нет. При этом она человек очень зависимый, она делает то, что ей говорят. Не секрет, что Украина сегодня теряет именно статус субъекта международных отношений, превращаясь в объект влияния. И главным объектом влияния сегодня являются США, которые фактически превратили Украину в сателлита и вассала. И они нами манипулируют.

Естественно, они приказывают кого ставить на министра образования. Поэтому необразованную женщину, некомпетентную, и поставили на этот пост. Естественно, она не понимает, что она делает.

Я беседовал со многими людьми говорил, и они говорят, что Гриневич разрушает все: и систему высшего образования, и среднего. То есть, она женщина, которая не любит обременять себя тяжелой работой, повседневной, рутинной. У нее большой комплекс себаризма, членопочитания. Поэтому естественно, что ничего позитивного этот человек родить не может, она не способна к позитивному пониманию образования, как такового.

Если же говорить о том, что было в этом решении, то она продолжает ряд ее безумных действий на посту министра образования. В нормальной стране, может быть, ей поручили бы вещи в гардеробе выдавать-принимать, если бы она работала в министерстве, это была бы ее функция, а не министра.

Ее даже нельзя брать в отдел. И, естественно, этого нельзя было делать в условиях интеллектуальной революции, когда создаются информационно-интеллектуальные системы, когда математика, физика, информатика, химия, играют ключевую роль в капитализации прибавочной стоимости, когда человек становится главным носителем и производителем прибавочной стоимости в условиях экономики 5-6-х технологических укладов, когда человеческий капитал - главный производитель богатства для любой страны.

Фактически, она дебилизирует разум нации. Она занимается лоботомией, вырезая самое мощное сознание украинского народа. Известно, что на Украине очень много на сегодняшний день существует гимназий, школ, с углубленным изучением математики, химии, физики. Естественно, что любой человек со средним образованием должен владеть навыками и знаниями этих точных наук. Потому что, иначе это будет бесполезно для нынешних ступеней технологического уклада. Они не смогут реализовать себя.

То есть, кем они будут, что они будут? Чтобы быть скульптором, художником или музыкантом, надо иметь способности. Ясно, что если у этих людей все равно способностей нет, то они ни поэтами, ни деятелями культуры не станут, творческими людьми.

Значит, какая-то часть их может стать инженерами, будут осваивать какие-то прикладные науки. И если снять целый блок с обязательных точных наук, тогда вообще не понятно, кем они смогут стать: ведь выпускники школ не смогут поступить ни в один технический университет на инженерную специальность, да и некому будет поступать. И сейчас ведь уже тоже поступать в технические вузы некому.

Так что, я думаю, все это делается специально, чтобы на Украине уничтожить пласт людей, способных к точных и техническим наукам, чтобы дети не могли получать соответствующее базовое образование и потеряли возможность учиться дальше.

А с другой стороны, это от глупости делается, то есть, какая-то шестерка, и ей было приказано американскими эмиссарами такое сделать, вот она это и делает. Я думаю, это все временно, такие как она, будут уничтожено вместе с порошенками, яценюками, рано или поздно, просто время потеряется.

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