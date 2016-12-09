Евродепутат: Украинцы могут даже не мечтать о работе или ПМЖ

В Киеве беспокоятся насчет того, что Евросоюз затягивает введение безвизового режима. Петр Порошенко был уверен, что это произойдет еще до конца ноября, но визы так и не отменили. В Европарламенте говорят, что формально введение такого режима ничего не препятствует: Украина выполнила все законодательные и технические меры.

источник Pravda.Ru

Однако полагать, что соглашение автоматически полностью откроет украинцам доступ в Европу — заблуждение, говорят эксперты.

— Считаю распространенной ошибкой полагать, что соглашение автоматически влечет за собой право граждан Украины на постоянное место жительства в Евросоюзе, а также разрешение на работу и социальные пособия. Это совсем не так. Право въезда в Шенгенскую зону, а также в Швейцарию, Норвегию, Лихтенштейн и Исландию будет предоставляться только тем украинцам, у которых есть биометрические паспорта, полностью отвечающие международным стандартам. При этом не стоит забывать, что возможность пребывать в Шенгенской зоне будет ограничена сроком в 90 дней и лишь в определенном ряде случаев, среди которых — туристические и деловые поездки, а также поездки по семейным обстоятельствам, — цитируют депутата Европарламента и члена парламентского комитета ассоциации ЕС — Украина Ивана Штефанеца Известия.

При этом тем, кто хочет в Европу, визы не мешают, уверены эксперты. В 2015 году Европейская комиссия зафиксировала около 1,2 млн заявок от граждан Украины на посещение ЕС, из которых лишь 3,4% были отклонены.

Накануне Правда.Ру сообщала, что члены Евросоюза и Европарламент подписали соглашение по плану предоставления безвизового режима гражданам Украины и Грузии. Соглашение по условиям механизма, который может приостановить безвизовый режим в экстренных случаях, было достигнуто 7 декабря поздно вечером.

Совет ЕС настаивал на том, чтобы безвизовый режим вступил в силу одновременно с новым механизмом приостановки его действия, который Еврокомиссия сможет задействовать по собственной инициативе или по требованию одного из членов Евросоюза.

Ранее в Европарламенте рассказали, какие страны тормозят предоставление Украине безвизового режима. Пока не могут согласовать механизм приостановления Франция, Бельгия, Италия и Германия.

Тем временем украинцы уже не могут ждать и рвутся в Европу. Но даже с визами их разворачивают обратно.

"Участились случаи отказа в регистрации при посадке в самолет в аэропорту Борисполь (снятие с борта) представителями авиакомпаний", — сообщил изданию "Ридус" украинский фотограф Виктор Марущенко.

Например, пассажиров снимают с рейсов из-за "якобы несоответствия страны, выдавшей визу, и страны, в которую человек направляется". Поводом для отказа перевозить нежелательного пассажира также становится отсутствие у него обратного билета.

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