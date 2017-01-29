Британский эсминец впервые со времен холодной войны появится в Черном море

Боевой корабль ВМС Великобритании направляется в Черное море: эсминец HMS Diamond, вооруженный ракетами, направится к берегам Украины.

Фото: royalnavy.mod.uk

На борту корабля могут находиться до 60 морских пехотинцев. По данным СМИ, предполагается, что корабль будет участвовать в миссии по охране 650 британских военнослужащих, принимающих участие в "секретных учениях" на Украине.

"Великобритания посылает четкий сигнал, что мы привержены защите демократии по всему миру и поддержке суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины", - заявил изданию министр обороны Майкл Фэллон.

Как отмечает газета Sunday Mail в своем материале, озаглавленном "Корабль Ее Величества - охотник за Путиным", такой поход предпринимается впервые со времен холодной войны. Этот шаг стал самым серьезным с того момента, как Тереза Мэй заявила о том, что "Британия и США должны противостоять президенту Владимиру Путину", пишет издание.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, в декабре минувшего года начальник российского генштаба Валерий Герасимов заявил о возросшей активности военно-морских сил НАТО в Баренцевом, Балтийском и Черном морях. По его словам, в Европе по линии соприкосновения Россия - НАТО альянс наращивает воинские контингенты, накапливает вооружения и развивает военную инфраструктуру. Он подчеркнул, что эти действия носят деструктивный, провокационный характер.

Как стало известно в начале декабря прошлого года, длительность патрулирования в Черном моря кораблями ВМС США может быть увеличена до четырех месяцев. Помимо этого, "если вызовы в этом регионе" американцам покажутся более серьезными, то они могут нарастить и численность таких кораблей.

При этом, согласно конвенции Монтре, корабли американского флота не могут находиться в акватории Черного моря более 21 дня. Эта самая конвенция, принятая в 1936 году, особо строго регламентирует нахождение в черноморской акватории кораблей тех стран, которые не имеют собственных выходов в Черное море. К примеру, проливную зону Черного моря не могут проходить американские авианосцы.

Однако США, будучи страной на совершенно далеком от Черноморского региона континенте, не являются участниками конвенции Монтре. И даже заявляли многократно, что исполнять ее положения совершенно не обязаны.

Как бы то ни было, но все американский или натовские корабли, заходящие в Черное море, как и раньше, во времена СССР, сразу берутся на прицел кораблями российского Черноморского флота и системами "Бал" - "Бастион". Так, к примеру, случилось, когда 24 октября в Черное море вошел эсминец ВМС США Carney класса Arleigh Burke, оснащенный единой системой ПРО Aegis.

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