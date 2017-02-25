Трамп призвал своих сторонников выйти на собственную грандиозную демонстрацию

С призывом организовать собственную демонстрацию к своих сторонникам обратился президент США Дональд Трамп. Американский лидер уверен, что по численности такая акция затмит любую протестную акцию, организованную его противниками.

Фото: AP

Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter. "Может миллионам людей, который голосовали за "Сделаем Америку вновь великой" (лозунг избирательной кампании Трампа - ред.) стоит провести свою собственную манифестацию. Она будет самая многочисленная", - говорится в сообщении.

Напомним, в США с 21 января, с момента инаугурации Трампа, не прекращаются многочисленные акции протеста против его политики, на которые собираются от нескольких сотен до сотен тысяч человек. 22 января в ходе "Марша женщин" на улицы Нью-Йорка по данным правоохранительных вышли порядка 400 тыс. человек.

Как сообщала "Правда.Ру, массовые протесты, сопровождавшие церемонию инаугурации, которые прошли во многие городах Америки, прокомментировал президент США Дональд Трамп. "Наблюдал за вчерашними протестами, но все время думал о том, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали?", - написал Трамп 22 января на своей официальной странице в сети микробиологов Twitter, отметив при этом, что "знаменитости сильно попортили дело", имея в виду выступления ряда известных активистов, актеров и певцов в ходе протестов.

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