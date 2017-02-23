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Рада возмущена: в отчете ОБСЕ ни слова об "оккупации" Крыма

Мир

Верховная Рада Украины обратилась к ОБСЕ из-за отчета организации о выборах в Госдуму России. Депутатов возмутило то, что в документе Крым не назван аннексированным.

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источник Pravda.Ru

В своем обращении украинские народные депутаты жалуются, что в отчете "даже не упоминается тот факт, что АР Крым и город Севастополь являются незаконно оккупированными Российской Федерацией территориями".

На это уже ответил вице-спикер Госдумы, руководитель делегации России на проходящей в четверг сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ Петр Толстой. Он заявил, что "тему законности выборов в Крыму российская делегация ни с кем не обсуждала и обсуждать не намерена".

Напомним, ранее мониторинговая миссия ОБСЕ возложила ответственность за новый виток эскалации в Донбассе на Киев. В результате обстрелов ВСУ есть жертвы среди мирного населения, разрушаются объекты социальной инфраструктуры. Многие люди остались без воды, света и тепла. Глава российского МИДа Сергей Лавров отметил, что Киев "не собирается выполнять минские соглашения", а пытается добиться решения конфликта военным путем.

Что касается Крыма, российская сторона не раз говорила, что этот вопрос не обсуждается. Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с Россией проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно.

Тем временем сегодня стало известно, что Украина передумала возвращать Крым военным путем. В Раде понадеялись, что санкции в отношении РФ усилят, и тогда Россия сама откажется от полуострова.

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